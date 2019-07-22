Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла

Традиции на 22 июля
В эти дни на грядках появляются первые огурцы, которые первым должен попробовать самый младший член семьи. Причем первый овощ надо было обязательно сорвать рано утром, так, чтобы никто не видел, и закопать на самой дальней грядке, поблагодарив за урожай огуречного покровителя Фалалея. Начинается жатва - зажинают рожь.
Приметы на 22 июля
Темная луна - долгие дожди в конце месяца.
Звезды потускнели - гроза собирается.
Белая кувшинка прикрыла цветки - через день-два пойдет дождь.
Лягушки тихо квакают - к дождю, громко - к хорошей погоде, молчат - будет похолодание.
Черника черна, а пшеница бела: та и другая живот правят.
Черничный взвар-Божий дар.