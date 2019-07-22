Выборы в Верховную Рауду Украины
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Понедельник, 22.07.2019
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Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла
Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла

Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла

Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла
07:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: 22 июля по церковному календарю День святых мучеников Кирилла и Панкратия.

Традиции на 22 июля

В эти дни на грядках появляются первые огурцы, которые первым должен попробовать самый младший член семьи. Причем первый овощ надо было обязательно сорвать рано утром, так, чтобы никто не видел, и закопать на самой дальней грядке, поблагодарив за урожай огуречного покровителя Фалалея. Начинается жатва - зажинают рожь.

Приметы на 22 июля

Темная луна - долгие дожди в конце месяца.

Звезды потускнели - гроза собирается.

Белая кувшинка прикрыла цветки - через день-два пойдет дождь.

Знаменательные события в истории: 22 июля 2019 года

Лягушки тихо квакают - к дождю, громко - к хорошей погоде, молчат - будет похолодание.

Черника черна, а пшеница бела: та и другая живот правят.

Черничный взвар-Божий дар.

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