Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла

Новости Украины: 22 июля по церковному календарю День святых мучеников Кирилла и Панкратия.

Традиции на 22 июля

В эти дни на грядках появляются первые огурцы, которые первым должен попробовать самый младший член семьи. Причем первый овощ надо было обязательно сорвать рано утром, так, чтобы никто не видел, и закопать на самой дальней грядке, поблагодарив за урожай огуречного покровителя Фалалея. Начинается жатва - зажинают рожь.

Приметы на 22 июля

Темная луна - долгие дожди в конце месяца.

Звезды потускнели - гроза собирается.

Белая кувшинка прикрыла цветки - через день-два пойдет дождь.

Лягушки тихо квакают - к дождю, громко - к хорошей погоде, молчат - будет похолодание.

Черника черна, а пшеница бела: та и другая живот правят.

Черничный взвар-Божий дар.