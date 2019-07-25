Именины (День Ангела) Полины: значение имени и поздравления

Новости Украины: Полина считают краткой формой таких имен как Аполлинария, Паулина, Пелагея. Но в современности имя Полина стало самостоятельным, и употребляется независимо.

Имя Полина имеет несколько версий происхождения. Первая из них – самая распространенная – имя Полина произошло от имени древнегреческого бога солнца Аполлона и означает "солнечная" или же "посвященная Аполлону". Существуют варианты перевода "освобожденная" или же "освобождающая". В этом случае, Полина – это одна из форм имени Аполлинария, которое в русском народе получило наибольшее распространение, нежели полное имя, за счет более красивого и лаконичного звучания, а также из-за легкости произношения для русских людей.

Вторая версия – имя Полина французского происхождения, произошло от мужского имени Поль, что переводится с латинского языка как "маленький", "малыш". В русском языке аналогом имени Поль является мужское имя Павел.

Во французской версии также есть второй возможный вариант появления имени Полина. Имя Полина – это русский вариант произношения французского имени Паулина (Павлина, Полен, Полин, Паула), образованного от мужского имени Павлин (Паулин). Имя Павлина (Полина) произошло от римского когномена (личного или родового прозвища) Paulinus, родственного когномена для имени Павел, поэтому и перевод имен очень близок по смыслу. Имя Полина означает "скромная", "малая".

Уменьшительно-ласкательное обращение Лина также является самостоятельным именем, а обращения Поля и Паша считаются краткой формой и ласковым обращением ко многим другим именам.

Имя Полина не упоминается в православных святцах, также как и Павлина (Паулина). Крестят Полин обычно под именами Пелагея и Аполлинария. Для имени Полина будут указаны католические именины Паулины (Павлины).

Полина легко идет на контакт, она очаровывает собеседника. Девушка легко поддерживает любые разговоры, хорошо чувствует себя абсолютно везде. От жизни Полина ждет в первую очередь успеха. Она напускает на себя маску гордости и неприступности, а на самом деле с усилием заставляет себя знакомиться или начинать новое дело. Полина может быстро выходить из себя, спорить совершенно не умеет. Как правило, она не доказывает свое мнение, а пытается навязать его другим.

Поля очень терпелива и не требовательна к людям. В них она старается видеть только хорошее, часто сама может искать оправдание случившемуся, пусть даже не с ней самой. Полине нравится быть в курсе всех событий: и встречи, и мода, и книги, и спектакли. Но она не будет слепо следовать новшествам. ей нравится быть в компании, общаться.

В душе Полина ставит свои способности настолько же высоко, насколько низко ставит способности и мнение других. Хорошую оценку в глазах этой девушки может заслужить только действительно дорогой ей человек. Она не сентиментальна, не чувствует красоты окружающего мира и любит показать себя безразличной. При этом она всегда остается верным другом, всегда поможет и советом, и делом.

Свою судьбу Полина может построить очень по-разному. В юном возрасте она словно чистый лист. Девочка с готовностью помогает учителям, не дает в обиду друзей. В юные годы Полина очень любит шумные тусовки. С годами Полина не утрачивает внешности, всегда выглядит моложе своих лет и остается желанным гостем в компании молодежи. Обладая трудным характером, Полина проживает необычайно насыщенную жизнь.

Полина хорошо себя чувствует в проверенной обстановке. Все новое и нестандартное легко выбивает ее из колеи. Интуиция у девушки развита недостаточно и она ей мало доверяет, больше полагаясь на свой ум. Полина очень верит в себя и свои интеллектуальные способности. Даже неудачи не могут ее переубедить.

Полина не стремится показывать своих чувств. ей трудно найти идеального партнера, поскольку она предъявляет к нему слишком много требований.

Полина не стремится работать, хоть и кажется со стороны очень деятельной. В повседневном труде девушке порой не хватает терпения и умения ставить перед собой задачи. Полина может трудиться в качестве журналиста или рекламного агента. В ней нет амбиций занять престижный пост. Главное в работе для Полины, чтобы она была поближе к дому, а график не мешал семейным заботам.

У красавицы Полины

Нынче праздник — именины !

Без подарка не оставим,

От души ее поздравим !

А по-гречески Полина —

"Наподобие павлина",

Ярче многих из подруг

И добрее всех вокруг.

Чистота ее и скромность

Придает Полине томность,

Мягкость, нежность — дух пьянит!

И ведь вовсе не хитрит!

И в работе — не лентяйка.

Чистоплотная хозяйка.

Обойди хоть целый свет.

Нашей Поли лучше нет!

Наша Полюшка, вестимо,

Вечно ангелом хранима.

Но пускай, как чародей.

Он подарит счастье ей!

Сегодня от сердца прекрасной Полине

Хвала и признанье от верных друзей.

Позволь пожелать мне в твои именины

Огромного счастья и солнечных дней!

Пусть в жизни, как в сказке, сбывается чудо,

Чтоб было немало счастливых мгновений.

Пусть радость приходит сама, ниоткуда,

Судьбу украшая твою вдохновенно!

Полина, радости немало

Тебе желаю для начала,

День ангела к тебе пришел,

Надеюсь, ты накрыла стол?

Мы праздник будем отмечать,

Тебя сегодня поздравлять.

А ты сегодня веселись,

Пусть превратится в сказку жизнь!

Поля, Полюшка, Полина,

Сладкий праздник – именины,

Добродушный и веселый.

Я тебе желаю, Поля,

Быть такой, как этот праздник:

Вдохновенной и прекрасной.

Именины пусть, как в детстве,

Открывают сказке сердце.

Желаю я любимой Поле

На ангела прелестный день

Нахлынуло чтоб счастья море,

Исчезла неурядиц тень.

Пусть солнце для тебя лишь светит,

И красок будет жизнь полна.

Удача пусть тебя заметит,

Накроет радости волна.

Вы самая добрая в мире, Полина!

Вы счастье, Вы радость, удача, успех!

Сегодня настали у Вас именины,

Пусть дом наполняет Ваш радостный смех!

Пусть в сердце живет разноцветное лето,

Спокойно пусть будет всегда на душе!

Чтоб сердце всегда было счастьем согрето,

Чтоб не было места в душе пустоте!

Полина, ангел мой, Полина!

Твои сегодня именины.

Как тихий шелест камыша,

Как робкий вздох фиалки,

То вдруг восход ты солнца яркий.

Душой чиста и хороша.

Пусть имя редкое такое,

Подарит радость в жизни.

Так поле игр иль поле боя?

Много у судьбы сюрпризов.

Хочу, чтоб сердце милой Поли,

Не знало горестей и боли!