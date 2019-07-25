Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями

В центре и на востоке Украины в четверг, 25 июля, пройдут дожди, и ожидается гроза. В западных регионах в это время будет солнечно и сухо.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Максимальная температура в этот день достигнет +29 градусов на юге страны.
На западе 25 июля ожидается +24…+28 градусов. В центре до +26, а на востоке будет 23-27 градусов тепла. В южных регионах +27…+29.
В Киеве в четверг днем ожидаются дожди. Температура составит +23…+25 градусов днем, а вечером снизится до +14.
Прогноз погоды на четверг, 25 июля, в городах Украины:
Прогноз погоды на 25 июля
По словам синоптика Натальи Диденко, Украина в четверг будет одной из самых прохладных стран Европы.
Западная Европа в четверг будет страдать от сильной жары, на юге и в центре континента также жара, даже в северных Финляндии и Швеции температура воздуха будет достигать +28 и выше градусов.
В четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на Севере, Востоке, в Центре. На Западе дожди ожидаются локальными центрами и будут незначительные.
В южной части Украины предполагается сухая солнечная погода.
Температура воздуха днем в четверг будет колебаться в пределах + 22 + 26 градусов, на юге + 25 + 29 градусов.
В Киеве 25-го июля вероятный кратковременный дождь и гроза. Скорее - днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.
Прогноз погоды на 26 июля
В последующие два дня, 26-27 июля, сохранится переменная облачность. В южной части без осадков, на остальной территории ночью местами небольшие, днем повсюду умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южной части 27-29°.
26-27 июля в Киеве сохранится переменная облачность. Ночью местами небольшие, днем повсюду умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.