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Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями

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Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
08:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в ближайшие сутки сухая прохладная погода лишь на Западе, но в пятницу грозовые дожди покроют все территорию Украины.

В центре и на востоке Украины в четверг, 25 июля, пройдут дожди, и ожидается гроза. В западных регионах в это время будет солнечно и сухо.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Максимальная температура в этот день достигнет +29 градусов на юге страны.

На западе 25 июля ожидается +24…+28 градусов. В центре до +26, а на востоке будет 23-27 градусов тепла. В южных регионах +27…+29.

В Киеве в четверг днем ожидаются дожди. Температура составит +23…+25 градусов днем, а вечером снизится до +14.

Прогноз погоды на четверг, 25 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Львов – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Ивано-Франковск – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Тернополь – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Черновцы – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Хмельницкий – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Луцк – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Ровно – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Житомир – +24...+26, дождь, гроза
  • Винница – +24...+26, переменная облачность, сухо
  • Одесса – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +27...+29, дождь, гроза
  • Симферополь – +26...+28, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +24...+26, дождь, гроза
  • Черкассы – +24...+26, дождь, гроза
  • Чернигов – +23...+25, дождь, гроза
  • Сумы – +23...+25, дождь, гроза
  • Полтава – +24...+26, дождь, гроза
  • Днепр – +25...+27, дождь, гроза
  • Запорожье – +26...+28, дождь, гроза
  • Донецк – +25...+27, дождь, гроза
  • Луганск – +23...+25, дождь, гроза
  • Харьков – +24...+26, дождь, гроза
  • Киев – +23...+25, дождь, гроза

Прогноз погоды на 25 июля

По словам синоптика Натальи Диденко, Украина в четверг будет одной из самых прохладных стран Европы.

Западная Европа в четверг будет страдать от сильной жары, на юге и в центре континента также жара, даже в северных Финляндии и Швеции температура воздуха будет достигать +28 и выше градусов.

Аномальная жара в Европе побила температурные рекорды

В четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на Севере, Востоке, в Центре. На Западе дожди ожидаются локальными центрами и будут незначительные.

В южной части Украины предполагается сухая солнечная погода.

Температура воздуха днем в четверг будет колебаться в пределах + 22 + 26 градусов, на юге + 25 + 29 градусов.

В Киеве 25-го июля вероятный кратковременный дождь и гроза. Скорее - днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.

Прогноз погоды на 26 июля

В последующие два дня, 26-27 июля, сохранится переменная облачность. В южной части без осадков, на остальной территории ночью местами небольшие, днем повсюду умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Приметы и обряды на 24 июля - Проклов день

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южной части 27-29°.

26-27 июля в Киеве сохранится переменная облачность. Ночью местами небольшие, днем повсюду умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

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Погода, Укргидрометцентр, Дождь, Прогноз погоды.
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