Скачать
Пятница, 26.07.2019
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
ЦИК подсчитала 100% голосов: пять партий проходят в Раду
Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении
Рост украинской экономики достиг 3% в годовом выражении
Динамо представило Караваева и Кадири
Динамо представило Караваева и Кадири
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях
Стало известно, почему Брэд Питт не хочет заводить аккаунт в соцсетях

Самые лучшие тосты для женщин

Смотрите фото (6)
Самые лучшие тосты для женщин
10:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Удивите своих любимых и коллег красивым запоминающимся поздравлением, подчеркивающим их значимость.

Тосты за женщин и девушек поднимаются всегда, если за столом находится хотя бы одна представительница прекрасного пола.

 

Во все времена поэты сравнивали женщину и жизнь с водой. Выпьем же за озера ваших глаз, вашу глубокую, как море, душу, чистое, как родник, сердце. За то, чтобы жизнь ваша была, как вода: спокойная и бурная, глубокая и ласковая, непредсказуемая и плавная. И бескрайняя, как океан.

Женщины, столь удивительны, прекрасны, непредсказуемы и интересны, и я с уверенностью могу сказать, что без них жизнь была бы скучной и однообразной. Дорогие, удивительные, неземные, поднимаю свой бокал за вас. Желаю каждой из вас улыбок, счастья, радостных и невероятных дней! Пусть в вашей жизни ярко, ярко светит солнце, и все мужчины сворачивают шеи, глядя вам вслед!

***

Там где находится женщина, там всегда уютно и тепло, а на душе становится очень весело. Пусть наших милых женщин окружают только настоящие мужчины!

Смешные тосты на празднование крестин

Многие мужчины говорят, что если бы не было бы женщин, то у них не было бы проблем. Но при этом они забывают, что если бы на свете не было бы женщин, то все они были бы «голубые». Так давайте же выпьем за женщин, благодаря которым мужчины остаются традиционной ориентации!

***

Супружеская пара собираются на вечеринку к друзьям. Понятное дело, муж уже давно готов к выходу, а жена еще подбирает наряды. И вот, после десятка нарядов, она выбрала себе какое-то платье. Когда они, наконец, попали на праздник, торжество было в самом разгаре. Жена недовольно обернулась к мужу и упрекнула: «Я же говорила тебе, что мы опоздаем». За женскую интуицию!

Женщина всегда приносит радость. Желаю всем тем, у кого нет радости в жизни — завести себе женщину. И тогда, поверьте, в жизни всё станет на свои места. За женщин!

***

Главное, чтобы женщина была всегда богиней в глазах мужчины. Так надо и выпить за то, чтобы это правило брали за основу все мужчины!

***

Выпьем за прекрасную половину нашего общества — за милых дам! Спасибо, что создаете тепло и дарите счастье вокруг. А терпим мы вас только потому, что без вас нам не обойтись! За женщин!

Если женщину разозлить — она ведьма, если подарить подарок и поцеловать — нежный котенок, если рядом любимый мужчина — золотая рыбка, которая исполняет все желания. Так выпьем же за то, чтобы мужчины превращали женщин только в золотых рыбок.

***

Каждая женщина подобна цветку, некоторые как розы, колючие, но прекрасные, кто-то словно тюльпан, мягкий и красивый. Есть и такие как ромашки, простые и по-своему интересны. Сегодня мы выпьем за женщин, прекрасных и желанных.

Лучшие тосты на юбилей родственников и друзей

В мире есть много прекрасного, но прекрасней, чем ЖЕНЩИНА Бог не придумал. Если бы не было женщин, не было бы воин, не было бы дуэлей, не было бы ради кого мужчинам добиваться достигать больших вершин, не было бы мира и людей. Дорогие женщины, желаем вам любви огромной, чтоб вас носили на руках, красоты всемирной, чтоб не сводили глаз, заботы ненасытной и чтобы радовали вас! ЗА вас, дорогие наши женщины!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Празднование, Стихи, Поздравления, Застолье, Торжество, Тосты, Проза, Пожелания своими словами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на намерение Зеленского уволить его с должности мэра Киева
02 Гороскоп на завтра, 26 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
04 Привычки, которые могут испортить здоровье
05 Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
Иран запустил баллистическую ракету на тысячу километров
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
Нацполиция проследит за 20 тыс верующих на крестном ходе
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
УЗ закупит жидкое мыло вместо сувенирных подстаканников
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Комнатные растения, которые приносят женщинам счастье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь