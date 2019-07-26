Самые лучшие тосты для женщин

Новости Украины: Удивите своих любимых и коллег красивым запоминающимся поздравлением, подчеркивающим их значимость.

Тосты за женщин и девушек поднимаются всегда, если за столом находится хотя бы одна представительница прекрасного пола.

Во все времена поэты сравнивали женщину и жизнь с водой. Выпьем же за озера ваших глаз, вашу глубокую, как море, душу, чистое, как родник, сердце. За то, чтобы жизнь ваша была, как вода: спокойная и бурная, глубокая и ласковая, непредсказуемая и плавная. И бескрайняя, как океан.

Женщины, столь удивительны, прекрасны, непредсказуемы и интересны, и я с уверенностью могу сказать, что без них жизнь была бы скучной и однообразной. Дорогие, удивительные, неземные, поднимаю свой бокал за вас. Желаю каждой из вас улыбок, счастья, радостных и невероятных дней! Пусть в вашей жизни ярко, ярко светит солнце, и все мужчины сворачивают шеи, глядя вам вслед!

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Там где находится женщина, там всегда уютно и тепло, а на душе становится очень весело. Пусть наших милых женщин окружают только настоящие мужчины!

Многие мужчины говорят, что если бы не было бы женщин, то у них не было бы проблем. Но при этом они забывают, что если бы на свете не было бы женщин, то все они были бы «голубые». Так давайте же выпьем за женщин, благодаря которым мужчины остаются традиционной ориентации!

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Супружеская пара собираются на вечеринку к друзьям. Понятное дело, муж уже давно готов к выходу, а жена еще подбирает наряды. И вот, после десятка нарядов, она выбрала себе какое-то платье. Когда они, наконец, попали на праздник, торжество было в самом разгаре. Жена недовольно обернулась к мужу и упрекнула: «Я же говорила тебе, что мы опоздаем». За женскую интуицию!

Женщина всегда приносит радость. Желаю всем тем, у кого нет радости в жизни — завести себе женщину. И тогда, поверьте, в жизни всё станет на свои места. За женщин!

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Главное, чтобы женщина была всегда богиней в глазах мужчины. Так надо и выпить за то, чтобы это правило брали за основу все мужчины!

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Выпьем за прекрасную половину нашего общества — за милых дам! Спасибо, что создаете тепло и дарите счастье вокруг. А терпим мы вас только потому, что без вас нам не обойтись! За женщин!

Если женщину разозлить — она ведьма, если подарить подарок и поцеловать — нежный котенок, если рядом любимый мужчина — золотая рыбка, которая исполняет все желания. Так выпьем же за то, чтобы мужчины превращали женщин только в золотых рыбок.

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Каждая женщина подобна цветку, некоторые как розы, колючие, но прекрасные, кто-то словно тюльпан, мягкий и красивый. Есть и такие как ромашки, простые и по-своему интересны. Сегодня мы выпьем за женщин, прекрасных и желанных.

В мире есть много прекрасного, но прекрасней, чем ЖЕНЩИНА Бог не придумал. Если бы не было женщин, не было бы воин, не было бы дуэлей, не было бы ради кого мужчинам добиваться достигать больших вершин, не было бы мира и людей. Дорогие женщины, желаем вам любви огромной, чтоб вас носили на руках, красоты всемирной, чтоб не сводили глаз, заботы ненасытной и чтобы радовали вас! ЗА вас, дорогие наши женщины!