День ангела Вероники: значение имени и поздравления

Имя Вероника – женское имя латинского происхождения. Это имя происходит от имени Ференика, которое в дальнейшем стало произноситься как Береника. Именно так звали некоторых античных правителей (женского пола). В переводе имя Вероника означает "приносящая победу", "победоносная" (от имени греческой богини победы Ники).
Существует легенда, по которой женщина Береника (Вереника) вытерла пот с лица Иисуса, когда он шел на Голгофу. После этого на ткани отпечатался лик Христа, появилось "истинное изображение" (лат. "icona vera"). Таким образом, имя Вероника можно перевести и как "чистый образ". Латинское написание имени Вероника является анаграммой данного толкования – Veronica.
Все чаще стали называть девочек этим именем не только в России. В некоторых европейских странах это имя очень популярно, например, в Англии, Румынии, Италии, Чехии. Часто девочек с этим именем можно встретить в Бразилии.
Вероника очень любит и высоко ценит комфорт, а также красивые и дорогие вещи, но в то же время может быть довольна и малым. Иногда Вероника может решиться на спонтанные и необычные поступки, она способна найти самый лучший и правильный способ решения любой трудной ситуации. Ближе к старости Вероника может стать молчаливой, угрюмой и даже суровой, может замкнуться в себе или обратиться к Богу и уйти в религию.
Из Вероники получается очень преданный друг, который всегда старается помочь каждому, чем может, и с благодарностью относится к тому, кто заботится о ней. Она может стать поразительно легким в общении человеком, что, конечно, притягивает к ней не только подруг, но и бесчисленных кавалеров. Часто Веронику можно отнести к женщинам, благодаря которым не нужно публиковать свои новости в газетах, расскажи ей какой-то секрет - скоро об этом узнает много людей.
Из Вероники получается очень преданный друг, который всегда старается помочь каждому, чем может, и с благодарностью относится к тому, кто заботится о ней. Она может стать поразительно легким в общении человеком, что, конечно, притягивает к ней не только подруг, но и бесчисленных кавалеров. Часто Веронику можно отнести к женщинам, благодаря которым не нужно публиковать свои новости в газетах, расскажи ей какой-то секрет - скоро об этом узнает много людей.
Поздравление
Вероника, поздравляю!
День сегодня — для тебя.
Быть удачливой желаю,
Пусть везет тебе всегда.
С настроением хорошим
Жизни путь ты проходи
И веселую улыбку
Не забудь, с собой возьми.
Я любви тебе желаю —
Верной, светлой, неземной.
Все исполнится, я знаю,
Что задумано тобой.
Наша Вероничка —
Девочка-клубничка:
Губки, щечки алые,
Пухлые — не впалые,
Глазки с поволокою,
А взгляд такой глубокий!
Прими наш поздравок,
Прекрасное созданье,
Журчи, как ручеек
В огромном мирозданье,
Потом вливайся в море,
Плыви же по теченью,
Не знай ни бед, ни горя
И не дружи ты с ленью.
Будь весела, игрива
И, как сейчас, красива.
Дорогая Вероничка, я поздравляю тебя и от души желаю всегда оставаться цветущей, яркой, веселой, красивой, обаятельной и сногсшибательной. Вероника, пусть в твоей жизни всегда все будет идеально, пусть твое настоящее дарит тебе счастье, а будущее готовит грандиозные перемены и только к лучшему.
Твое имя Вероника?
Значит, Вера ты и Ника!
Победить ты сможешь всех,
В жизни ждет тебя успех!
Жить без веры невозможно,
Это в мире нашем сложно!
Веру людям ты неси,
А придется — и спаси!
Вечно здравствовать тебе,
Счастья и любви в судьбе!
Ты запомни поздравок:
В нем всего двенадцать строк!
Тебе всем сердцем, Вероника,
Хочу всех благ я пожелать!
Живи красиво, ярко, с шиком,
Желаю в счастье утопать!
Любовь пусть сердце согревает,
Улыбка светит пусть всегда!
Пусть все, чего душа желает,
Осуществится без труда!
Женственная Вероника,
Словно спелая клубника,
Манит свежим ароматом,
Привлекает одним взглядом!
Пусть в делах успех найдешь,
Пусть тебя минует ложь,
Будь веселой и счастливой,
Самой милой и красивой,
Самой лучшей, самой смелой,
Будь везучей и умелой!
Я желаю долгих лет,
Сокрушительных побед!
Одно из имен, Вероника,
Тебе подарила земля,
В нем дышит заря, многолика,
Одетые в росы поля.
Туманы над речкою синей,
И тихой опушки покой,
И первый подтаявший иней,
Где спит василек неземной.
А мы, даже если ненастье,
С котомкой большою пришли,
И в ней пожелания счастья,
Сегодня тебе принесли.
Пусть нынче на празднике этом,
Тебя окружают цветы,
Пускай и зимою и летом,
Сбываются чаще мечты.
Удачи пусть топают рядом,
А беды пройдут стороной,
И добрые теплые взгляды,
Пусть будут повсюду с тобой.