День ангела Вероники: значение имени и поздравления

Новости Украины: Уменьшительно-ласкательные обращения Вера, Вика и Ника также являются самостоятельными именами.

Имя Вероника – женское имя латинского происхождения. Это имя происходит от имени Ференика, которое в дальнейшем стало произноситься как Береника. Именно так звали некоторых античных правителей (женского пола). В переводе имя Вероника означает "приносящая победу", "победоносная" (от имени греческой богини победы Ники).

Существует легенда, по которой женщина Береника (Вереника) вытерла пот с лица Иисуса, когда он шел на Голгофу. После этого на ткани отпечатался лик Христа, появилось "истинное изображение" (лат. "icona vera"). Таким образом, имя Вероника можно перевести и как "чистый образ". Латинское написание имени Вероника является анаграммой данного толкования – Veronica.

Все чаще стали называть девочек этим именем не только в России. В некоторых европейских странах это имя очень популярно, например, в Англии, Румынии, Италии, Чехии. Часто девочек с этим именем можно встретить в Бразилии.

Вероника очень любит и высоко ценит комфорт, а также красивые и дорогие вещи, но в то же время может быть довольна и малым. Иногда Вероника может решиться на спонтанные и необычные поступки, она способна найти самый лучший и правильный способ решения любой трудной ситуации. Ближе к старости Вероника может стать молчаливой, угрюмой и даже суровой, может замкнуться в себе или обратиться к Богу и уйти в религию.

Из Вероники получается очень преданный друг, который всегда старается помочь каждому, чем может, и с благодарностью относится к тому, кто заботится о ней. Она может стать поразительно легким в общении человеком, что, конечно, притягивает к ней не только подруг, но и бесчисленных кавалеров. Часто Веронику можно отнести к женщинам, благодаря которым не нужно публиковать свои новости в газетах, расскажи ей какой-то секрет - скоро об этом узнает много людей.

Из Вероники получается очень преданный друг, который всегда старается помочь каждому, чем может, и с благодарностью относится к тому, кто заботится о ней. Она может стать поразительно легким в общении человеком, что, конечно, притягивает к ней не только подруг, но и бесчисленных кавалеров. Часто Веронику можно отнести к женщинам, благодаря которым не нужно публиковать свои новости в газетах, расскажи ей какой-то секрет - скоро об этом узнает много людей.

Поздравление

Вероника, поздравляю!

День сегодня — для тебя.

Быть удачливой желаю,

Пусть везет тебе всегда.

С настроением хорошим

Жизни путь ты проходи

И веселую улыбку

Не забудь, с собой возьми.

Я любви тебе желаю —

Верной, светлой, неземной.

Все исполнится, я знаю,

Что задумано тобой.

Наша Вероничка —

Девочка-клубничка:

Губки, щечки алые,

Пухлые — не впалые,

Глазки с поволокою,

А взгляд такой глубокий!

Прими наш поздравок,

Прекрасное созданье,

Журчи, как ручеек

В огромном мирозданье,

Потом вливайся в море,

Плыви же по теченью,

Не знай ни бед, ни горя

И не дружи ты с ленью.

Будь весела, игрива

И, как сейчас, красива.

Дорогая Вероничка, я поздравляю тебя и от души желаю всегда оставаться цветущей, яркой, веселой, красивой, обаятельной и сногсшибательной. Вероника, пусть в твоей жизни всегда все будет идеально, пусть твое настоящее дарит тебе счастье, а будущее готовит грандиозные перемены и только к лучшему.

Твое имя Вероника?

Значит, Вера ты и Ника!

Победить ты сможешь всех,

В жизни ждет тебя успех!

Жить без веры невозможно,

Это в мире нашем сложно!

Веру людям ты неси,

А придется — и спаси!

Вечно здравствовать тебе,

Счастья и любви в судьбе!

Ты запомни поздравок:

В нем всего двенадцать строк!

Тебе всем сердцем, Вероника,

Хочу всех благ я пожелать!

Живи красиво, ярко, с шиком,

Желаю в счастье утопать!

Любовь пусть сердце согревает,

Улыбка светит пусть всегда!

Пусть все, чего душа желает,

Осуществится без труда!

Женственная Вероника,

Словно спелая клубника,

Манит свежим ароматом,

Привлекает одним взглядом!

Пусть в делах успех найдешь,

Пусть тебя минует ложь,

Будь веселой и счастливой,

Самой милой и красивой,

Самой лучшей, самой смелой,

Будь везучей и умелой!

Я желаю долгих лет,

Сокрушительных побед!

Одно из имен, Вероника,

Тебе подарила земля,

В нем дышит заря, многолика,

Одетые в росы поля.

Туманы над речкою синей,

И тихой опушки покой,

И первый подтаявший иней,

Где спит василек неземной.

А мы, даже если ненастье,

С котомкой большою пришли,

И в ней пожелания счастья,

Сегодня тебе принесли.

Пусть нынче на празднике этом,

Тебя окружают цветы,

Пускай и зимою и летом,

Сбываются чаще мечты.

Удачи пусть топают рядом,

А беды пройдут стороной,

И добрые теплые взгляды,

Пусть будут повсюду с тобой.