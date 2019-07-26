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На выходных в Украину придет европейская жара, но в пятницу - дождь

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На выходных в Украину придет европейская жара, но в пятницу - дождь
08:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В последний рабочий день недели в Украине сохранится дождливая погода, однако на выходных в Украину возвращается летняя жара.

В пятницу днем в Украине, кроме южных областей, ожидаются кратковременные дожди, температура днем 22-27° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью в восточных, Волынской, Ривненской, Житомирской областях, днем в Украине, кроме южной части, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°, на юге страны 26-31° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве в пятницу днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура днем 24-26° тепла. В столичном регионе ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура днем 22-27° тепла.

Прогноз погоды на пятницу, 26 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +25...+27,дождь, гроза
  • Львов – +23...+25, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +24...+26, дождь, гроза
  • Тернополь – +24...+26, дождь, гроза
  • Черновцы – +24...+26, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +24...+26, дождь, гроза
  • Луцк – +23...+25, дождь, гроза
  • Ровно – +25...+25, дождь, гроза
  • Житомир – +24...+26, дождь, гроза
  • Винница – +24...+26, дождь, гроза
  • Одесса – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Николаев – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Херсон – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Симферополь – +28...+30, переменная облачность, сухо
  • Кропивницкий – +25...+27, переменная облачность, сухо
  • Черкассы – +24...+26, дождь, гроза
  • Чернигов – +23...+25, дождь, гроза
  • Сумы – +22...+24, дождь, гроза
  • Полтава – +24...+26, дождь, гроза
  • Днепр – +25...+27, дождь, гроза
  • Запорожье – +27...+29, переменная облачность, сухо
  • Донецк – +24...+26, дождь, гроза
  • Луганск – +24...+26, дождь, гроза
  • Харьков – +23...+25, дождь, гроза
  • Киев – +24...+26, дождь, гроза

Прогноз погоды на 26 июля

Согласно прогнозу, 27-28 июля осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей около 20°; днем 25-30°, в южной части и на Закарпатье до 33°.

На Киевщине 27-28 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

Прогноз погоды на 27 июля

Прогноз погоды на 28 июля

По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться и постепенно лето разровняет свои прохладные морщины.

Приметы и обряды на 26 июля - День Гавриила

Температура воздуха в пятницу вырастет не сильно, ожидается + 23 + 27 градусов, но на юге уже где-то повысится до + 28 + 30 градусов.

А в течение субботы-воскресенья на Юге предполагается + 29 + 33 градуса, в большинстве областей Украины + 24 + 29 градусов.

Дожди с грозами наиболее вероятные на Западе и Востоке.

Север, Центр и Юг ощутят преимущественно сухую и солнечную погоду.

В Киеве 26 июля ожидается + 24 + 26 градусов с постепенным повышением на выходные до + 26 + 29, местами в воскресенье до +30 градусов.

Вероятность дождя в столице незначительная, максимум где-то какой-то локальный на окраинах. Будет много солнца и много тепла.

В Германии побит температурный рекорд

Ранее синоптики сообщали, в августе погода в Украине будет переменчивой. Первая половина месяца будет теплой. А под конец августа на поверхности земли могут наблюдаться заморозки, сообщает "Метеопрог". В первые две недели месяца термометры будут показывать +26...+ 32° Теплее всего будет на востоке и юге страны. Более прохладная погода сохранится в западных и северных областях. Прогнозируется переменная облачность и дожди, местами с грозами и ливнями.

А вот со второй половины августа жара отступит. Дневная температура воздуха снизится до +24...+26 º. Также ожидаются осадки.

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Погода, Жара, Укргидрометцентр, Выходные, Прогноз погоды.
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