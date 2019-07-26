Супрун дала дельные советы нардепам 9-го созыва

Новости Украины: Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун дала советы депутатам Верховной Рады нового созыва.

Руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун призвала вновь избранных народных депутатов не прибегать к политическим манипуляциям в вопросах здоровья граждан, а использовать свое время и возможности для продуктивной работы в парламенте.

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Среди нового созыва ВРУ будут народные избранники, которым выпадет шанс создать новую культуру работы и эффективности Комитета по вопросам здравоохранения. Я бы хотела дать этим людям несколько советов: вынесите вопросы здоровья украинцев за рамки политических проектов и карьер. Члены всех фракций, так же как и все граждане - одинаково подвержены болезням и несчастным случаям. Не позволяйте персональным амбициям или интересам отдельных депутатов омрачать вопрос безопасности и здоровья украинской нации ", - призвала Супрун.

Она отметила, что в парламент 9 созыва не прошли те народные депутаты, которые в ВР 8-го созыва были членами Комитета по вопросам здравоохранения, и добавила, что в реформировании системы здравоохранения и защите прав граждан на медицинскую помощь удалось бы сделать больше, если бы "большая часть комитета работала в интересах граждан".

"Парламентский комитет должен быть площадкой для конструктивного диалога, участники которого опираются на факты, здравый смысл и национальные интересы Украины. Не стоит превращать его в автомат по генерированию инфоповодов и распространению фейков, лжи и скандалов. ... Уважайте делегированных той или иной стороной представителей независимо от их статуса и должности ", - посоветовала Супрун.

Также она призвала народных избранников не мириться с сексизмом, эйджизмом и другими формами дискриминации людей.

"Все эти "молоденький /ая", "я вас уважаю как женщину" и "мы понимаем, что вы не понимаете, как работает наша система, потому что вы не из Украины "- должны уйти в прошлое", - подчеркнула Супрун.

Также руководительница Минздрава напомнила, что слишком большое количество законопроектов по одному и тому же поводу не улучшают положения дел, особенно когда это касается таких вопросов, как здоровье граждан, и посоветовала депутатам применить критическое мышление.

"Опирайтесь на реальность и не стройте себе воздушных замков (или любых других замков). Количество принятых законопроектов, которые могут быть воплощены в жизнь и принести пользу - вот реальный показатель качества работы комитета. ... Хорошо ознакомьтесь с состоянием дел в сфере , которой будете заниматься. Пообщайтесь с людьми, которые работают в сфере и обладают реальной экспертизой (не только со знакомыми главными врачами и владельцами фармацевтических бизнесов). Всегда подвергайте сомнению утверждения людей, у которых есть ответы на все вопросы и идеальные решение ", - написала Супрун.

Руководитель Минздрава призвала народных депутатов с уважением относиться как к собственному времени, так и ко времени тех людей, с которыми они будут работать, и напомнила, что советские времена прошли, и вернуть то, что давно отжило не удастся, даже при большом желании.