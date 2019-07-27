Именины(День Ангела) Константина: значение имени и поздравления

Новости Украины: Происхождение имени древнеримское, из латинского языка. В переводе – твердый, постоянный.

Константин – человек ответственный, добросовестный, слегка хитроват, упрям, деликатен. Характер взрывной – раздражается по мелким пустякам. Имеет тонкое чутье на то лучшее, что есть в человеке, касается ли это душевных качеств или профессиональных навыков. При этом он не разделяет мнения большинства. Любит все изысканное. Хороший семьянин, муж, отец. Все заботы по обеспечению семьи материальными благами он берет на себя. Заботится о своих родителях.

Константин – натура одаренная и, главным образом, тонкой чувствительностью ко всяким духам и всяким внушениям, но его чуткость пассивна и похожа на женскую. Он гордится своей чуткостью и привыкает считать ее единственно достойным качеством, признаком превосходства, утонченности, исключительности Он не видит других качеств и достоинств, кроме изысканности. Но, не имея в душе долга, он вообще лишен и тех переживаний, которые длятся долго.

В детстве Константин очень боязливый мальчик. Он не может найти себе друзей, потому что ему трудно привыкать к новым людям и освоиться в новой обстановке. Даже к детям в детском саду он привыкает с трудом. Родителям придется немало над ним работать, чтобы научить общаться с другими детьми и отучить от боязни новых знакомств. Но даже со школой ситуация повторяется. Зато потом, когда Костя освоиться он будет очень хорошо общаться с новыми знакомыми.

Константин очень ценный и добросовестный работник. Он работает, не ленясь и не покладая рук. В свою работу он вкладывает не только свой труд, но и свою душу. Если Константин начальник, то он исповедует демократический стиль управления, с подчиненными общается наравне, не имеет предвзятого или высокомерного отношения к ним.

У него обычно только один единственный и лучший друг на всю жизнь. Среди всех прочих он находит только одного, которого никогда не предаст. В женщинах ценит красоту. Но считает, что красивая женщина должна быть красивой не только внешне, то и внутри.

Поздравления

Константина поздравляю

От души, сердечно,

В жизни я тебе желаю

Молодости вечной.

Чтоб не ведал ты тревог,

И не знал печалей,

Чтоб на жизненном пути

Радости встречали.

Пусть они наполнят дни

Добротой и смехом,

Чтобы шел по жизни ты

С удачей и успехом.

Поздравляю тебя, Костя,

Будь успешен и здоров,

Пусть приносит дело прибыль,

Будут пусть уют и кров.

Любят пусть тебя взаимно,

Ценят очень, уважают,

Ангел добрый твой хранитель

Пусть мечты все воплощает.

В этот праздник, Костенька, я хочу пожелать тебе осуществления желаний, мирного неба над головой и удачи во всех твоих начинаниях. Пускай твой путь к любой цели будет легким и быстрым. Пусть со всех сторон к тебе приходят добро, любовь и радость, а твои неудачи ошибаются адресом и заходят в дома к твоим недругам.

От всей души тебе желаю, Константин,

Иметь для счастья тысячи причин,

Чтоб ты вовек не встретился с нуждой,

Текут пусть деньги быстрою рекой!

Живи роскошно и без напряжения,

Тебе желаю я в карьере продвижения,

Пускай кругом тебе сопутствует успех,

Чтобы к заветным целям ты не знал помех!

Пожелать тебе хотим мы

Море счастья, Константин,

Поздравленья для тебя все,

Знай, что ты такой один —

Честный, мужественный, скромный,

Искренний и деловой,

Никогда не огорчайся,

Будет пусть успех с тобой!

Будет все пусть в твоей жизни,

Несравненный Константин,

Лишь по высшему разряду:

Вилла, яхта, лимузин.

Кушай в классных ресторанах,

На Багамах отдыхай,

Будь любим прекрасной дамой,

Никогда не унывай.

Дорогого Константина сегодня поздравляю, огромного счастья и большой любви ему пожелаю. Костя, будь таким же добрым, милым, отзывчивым, умным, успешным, весёлым, ловким и смелым. Пусть тебе удаётся любое дело, пусть будет прочным твоё здоровье, пусть твоя жизнь будет благополучной.