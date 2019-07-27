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Синод ПЦУ призывает усилить санкции против России

Синод ПЦУ призывает усилить санкции против России
17:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ПЦУ

Новости Украины: Синод ПЦУ призвал усилить санкции за разграбление собора в Симферополе.

Синод ПЦУ призвал усилить международные санкции против Российской Федерации за разграбление кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги и Управления Крымской епархии Украинской православной церкви в Симферополе.

Соответствующая информация обнародована на сайте церкви.

Синод УПЦ постановил "выразить решительный протест и глубокое возмущение продолжающимся насилием российской оккупационной власти против Православной церкви Украины в Автономной Республике Крым и г.Севастополе, которое в последнее время выявилось в целенаправленном повреждении и разграблении здания и имущества кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги и Управления Крымской епархии Украинской Православной церкви (Православной церкви Украины) в г.Симферополе".

Отмечается, что ПЦУ в очередной раз требует от РФ прекратить сознательное нарушение в оккупированной АР Крым и г.Севастополе одного из основополагающих прав человека - права на свободу совести и вероисповедания.

Православная церковь Украины также постановила "призвать украинскую и международную общественность требовать от России прекратить нарушение прав украинской православной общины Крыма, а виновных - привлечь к ответственности, включительно с усилением международных санкций против Российской Федерации и против конкретных должностных лиц "суда", "судебных исполнителей", "министерства имущества" и других, непосредственно причастных к нарушению права на свободу совести и вероисповедания в оккупированной Автономной Республике Крым".

Как сообщалось, имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины в Симферополе после решения суда о передаче в "пользование" российского Минимущества Крыма было разграблено.

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В Кафедральном соборе проводила богослужения община Крымской епархии УПЦ КП, которая перешла к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма в феврале 2019 года требовало освободить здание собора, объяснив это истечением срока действия договора с Крымской епархией УПЦ КП.

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Подконтрольный России арбитражный суд Крыма 28 июня обязал передать в пользование российского Минимущества Крыма здание собора. Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщил, что обжалует это решение.

В середине июня в здании храма начались строительные работы, инициированные Минимущества Крыма и без согласования с Крымской епархией.

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Россия, Санкции, Оккупированный Крым, ПЦУ.
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