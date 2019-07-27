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Синод создал Православный румынский викариат ПЦУ

Синод создал Православный румынский викариат ПЦУ
21:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ПЦУ

Новости Украины: Синод ПЦУ образовал Румынский православный викариат для этнических румын в Украине.

Синод Православной церкви Украины сегодня, 27 июля, принял решение создать Румынский православный викариат для этнических румын в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Права самоуправления и устройство Православного румынского викариата ПЦУ закрепляются в уставе управления православного румынского викариата, который должен быть выработан совместно с представителями религиозных организаций, желающих войти в состав викариата, в братском сотрудничестве с Румынской православной церковью в соответствии с высказанной ранее ее священным синодом позицией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Православный румынский викариат ПЦУ является подчиненной предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию особой административной структурой с правами самоуправления в составе ПЦУ.

"В Православный румынский викариат УПЦ (ПЦУ) могут входить на добровольных началах религиозные организации (религиозные общины и монастыри) с преобладающим числом этнических румын. Для этих религиозных общин гарантируются права на соблюдение по собственному выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции”, - отмечает пресс-служба ПЦУ.

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Устав управления Православного румынского викариата принимается священным синодом ПЦУ и утверждается митрополитом Епифанием.

На сайте ПЦУ сообщается, что в заседании Синода приняли участие все его члены, кроме почетного патриарха Филарета (без уважительной причины) и архиепископа Ривненского и Острожского Илариона (по уважительной причине).

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Епифаний, ПЦУ, Румынский православный викариат.
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