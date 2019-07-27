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В США оценили действия МВД во время проведения выборов в Раду

В США оценили действия МВД во время проведения выборов в Раду
22:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: США высоко оценили работу МВД Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов.

Официальную позицию Соединённых Штатов Америки относительно проведённой Министерством внутренних дел Украины работы во время выборов в Верховную Раду, сообщил сегодня, 27 июля, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает УНН со ссылкой на МВД.

Уильям Тейлор отметил, что подразделения системы МВД в очередной раз, как и во время выборов президента Украины, продемонстрировали свою аполитичность и обеспечили проведение безопасных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.

"Я ещё раз отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье", — отметил Уильям Тейлор.

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Временный поверенный в делах США в Украине отметил, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, которые украинцы ожидают от правоохранительных сил.

"Усиленная работа Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной и миграционной служб снова позволила гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, в основном, без внутренних инцидентов и вмешательства извне", — сказал Уильям Тейлор.

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США, МВД, Парламентские выборы 2019, Уильям Тейлор.
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