Порошенко: Украина вернула себе великое наследие Владимира Великого

Новости Украины: Пятый президент Украины поздравил украинцев с годовщиной ключевого события в истории Киевской Руси.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 1031-летием крещения Киевской Руси и отметил что единство и духовная сила украинского народа стали сильным оружием в преодолении российской агрессии.

"Мы будем поддерживать Православную церковь Украины, защищать ее от нападок реваншистов, помогать ее единению с мировым православием, братскому диалогу со всеми Церквями, которые видят свое начало в Владимировом крещении", - написал П. Порошенко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

"Украина вернула себе великое наследие Владимира Великого, крестителя Киевской Руси-Украины. И никто не заставит нас от него отречься!", - подытожил П. Порошенко.

Напомним, Православная церковь Украины в воскресенье, 28 июля, начнет отмечать годовщину крещения Руси-Украины литургией во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.