Варфоломей: Наступил день, когда Украина достойно отмечает годовщину крещения

Новости Украины: Вселенский патриарх обратился к украинским по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси.

Вселенский патриарх Варфоломей обратился к украинским по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины.

Как передает корреспондент, текст послания Варфоломея озвучил его представитель, митрополит Галльский Эммануил конце божественной литургии по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины на территории Софии Киевской.

Варфоломей поздравил всех украинских православных и предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания с годовщиной крещения.

"В очередной раз в жизни Украины наступил день, когда вы достойно и справедливо отмечаете годовщину крещения ваших предков в память о вашем переходе из плена заблуждения к истине Евангелия. Конечно, трогает патриарха, вы, православные христиане, можете праздновать в общении с телом единой святой Церкви единство веры и причастие Святого Духа ", - говорится в послании.

"Для нас чрезвычайно трогательно видеть, что наши дети, крещеные деяниями большой Константинопольской крестовой церкви, твердою верою своей и отдаче учению", - отметил Варфоломей.

Вселенский патриарх призвал всех украинский, власть и государственные органы, набожный украинский народ "принять в свои объятия новую церковь, целью которой является объединение всех вас".

"Это правда, что мы в Константинополе (Стамбуле) днем и ночью молимся за всех без исключения православных и в последнее время преимущественно за наших детей-украинский", - отмечается в послании патриарха.