Климкин: Долгие десятилетия значение Крещения Руси-Украины умалчивалось

Новости Украины: Павел Климкин поздравил украинцев с поворотным моментом в истории Украины - годовщиной Дня крещения Руси.

Крещение Руси является тем поворотным моментом в нашей истории, когда Украина присоединилась к пространству европейских ценностей.

Это отметил в своем поздравлении ко Дню крещения Руси-Украины министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

"Долгие десятилетия значение Крещения Руси-Украины, годовщину которого сегодня отмечаем, замалчивалось и умалялось, но даже и после снятия запрета его празднования, это событие, к сожалению, не заняло должное места в нашем национальном сознании (еще одна из многочисленных травм исторической памяти). Хотелось бы, что мы все наконец поняли, что Крещение на самом деле является тем поворотным моментом в нашей истории, когда Украина присоединилась к пространству европейских ценностей. Без преувеличения - это точка отсчета нашей европейскости. Ведь впервые свой европейский выбор мы сделали еще тогда", - заявил Климкин.

Он подчеркнул, что с тех пор христианство определяет наш исторический путь, моральные ценности и культуру, цивилизационную принадлежность.

"Нынешняя 1031 годовщина вроде и не круглая, но эта единичка чрезвычайно важна. Ведь за этот последний год произошли действительно судьбоносные изменения в нашей религиозной и национальной жизни, которые недаром сравнивают даже с обретением независимости в 1991 году. Получение Томоса об автокефалии и создание поместной Православной церкви Украины стали эпохальной победой, которая восстановила историческую справедливость", - отметил Климкин.

Министр подчеркнул, что для нас эта победа особенно важна еще и потому, что она открыла путь к преодолению болезненного раскола в украинском православии, к примирению и единству, к освобождению миллионов верующих от сомнений и духовных терзаний.

По мнению Климкина, нужно понимать, что мы только в самом начале большой и кропотливой работы по развитию собственной Церкви и мирного объединения всех православных украинцев под ее омофором.

"Мы должны помнить и о том, что Россия, стремясь уничтожить Украину как независимое государство, сделает все возможное, чтобы достичь реванша и на религиозном фронте. Поэтому провокаций на религиозной почве не стало меньше, манипуляции становиться более агрессивными и изощренными в выборе средств и мишеней", - считает министр.

Климкин подчеркнул, что духовная сфера - это не пространство для компромиссов и отметил, что нельзя быть равнодушным к тому, по какой духовной орбите будут двигаться украинцы.

"Со светлым праздником Крещения всех. Это важно. Мы с этого начинались как Украина", - отметил Климкин в поздравлении.