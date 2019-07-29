День ангела Юлии: значение имени и поздравления

Имя Юлия (стар. Иулия) имеет две версии происхождения. По первой из них, имя пришло в русский язык из греческого языка и означает "кудрявая", "волнистая", "пушистая". По второй версии, имя Юлия из латинского языка, трактуется как "июльская" или "из рода Юлиев". В скандинавских странах часто именем Юлия называют девочек, родившимся в декабре (по созвучию со словом "jul" – "Рождество").
Редко употребляемые в современности имена Юлиана и Юлиания имеют уменьшительно-ласкательное обращение Яна и Лиана, являющиеся самостоятельными именами. Ульяна, Юлия, Иулия, Юлиана очень созвучные и родственные имена, употребляются также самостоятельно и независимо друг от друга.
Юля не любит поражений, она часто спорит и редко признает свою неправоту. Девочка восприимчива к чужим страданиям. Гнетущая обстановка или шокирующие события легко загоняют ее в тревогу, даже если это всего лишь сюжет по телеканалу.
Юля всегда во всех проблемах обвинит кого-нибудь другого. Юля добра, но совершенно лишена чувства самосохранения, к то тому же она совершенно безответственна. Для нее будет большой удачей, если рядом с ней будет сильный и зрелый человек, обладающий твердым характером. Юлия с радостью подчинится такому покровительству.
Свою внутреннюю силу Юля с успехом может направить на что угодно. Юля-жена направит ее на обустройство быта, Юля-работница вложит все свои силы в достижение поставленных перед ней задач. Однако ждать, что она удовлетворится чем-то одним бесполезно. Запертая в пределах одной сферы жизни Юля не может справиться со своими эмоциями, страдает от депрессии и отвращения к окружающим. Однако эмоции девушка старается держать в себе, ведет себе бесстрастно.
Юлия – короткое имя, состоящее преимущественно из гласных. Нежность – основная характеристика, которую у него выделяют. Кроме того, многие отмечают красоту (91%), мелодичность (91%) и легкость (87%) звучания имени. Иногда в нем слышат и определенную женственность (90%). Похожие по фоносемантическому профилю имена – Лиана, Элина и Алия.
Поздравление
С днем рождения поздравляю!
Быть счастливой пожелаю!
Романтичной и веселой,
Чтоб глаза твои — озера —
Улыбались, и смеялись,
И глядели, наслаждаясь,
В отражение свое
Долго, долго дней еще.
Будь прекрасной ты и милой,
Чтобы все тебя любили.
И чтоб капала слеза
Лишь от радости всегда.
В жару, в дожди иль в бурю
На свет ты родилась —
Не важно. Ты ведь, Юля,
На славу удалась.
Подумаешь: не льщу ли я?
Совсем-совсем не льщу
И пожелать для Юлии
Лишь лучшего хочу.
Курортов, побережий,
Здоровья, прочих благ
И отношений нежных.
Всегда пусть будет так!
Джульетта, Юля, Юлиана,
Красиво, как не посмотри.
Во всех поселках, городах и странах
Радушней человека не найти.
И оптимизм, и ум твой — безграничны.
Ты независима, сильна,
Ты зависти не знаешь, безразличия,
Ты нежности и доброты полна.
Цвети своею красотой для близких,
И радуй добротой своей людей.
Юляша, мы тебе желаем сладкой жизни,
И воплощенья всех твоих идей!
Наша Юлечка сверкает,
Поздравления принимает.
Пожелать хотим мы много
Будет легкой пусть дорога.
Чтоб на жизненном пути
Принца верного найти.
Быть смелее, не стесняться
И в карьере продвигаться.
Пожелание есть одно,
Для тебя припасено.
Всем соперникам назло
Будь счастливой, вот и все!
Юля, Юленька, Юляша,
Ласковая душка наша,
Что тебе нам пожелать?
Где бы слов красивых взять?
Тебя крепко обнимаем,
И, конечно, поздравляем.
В этот праздничный денек
Будет мир у твоих ног!
Солнце ярче засияет,
Боль утрат в момент растает.
Звонко свистнет соловей.
Жизнь прекрасна! Не робей!