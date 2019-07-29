День ангела Юлии: значение имени и поздравления

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Имя Юлия (стар. Иулия) имеет две версии происхождения. По первой из них, имя пришло в русский язык из греческого языка и означает "кудрявая", "волнистая", "пушистая". По второй версии, имя Юлия из латинского языка, трактуется как "июльская" или "из рода Юлиев". В скандинавских странах часто именем Юлия называют девочек, родившимся в декабре (по созвучию со словом "jul" – "Рождество").

Редко употребляемые в современности имена Юлиана и Юлиания имеют уменьшительно-ласкательное обращение Яна и Лиана, являющиеся самостоятельными именами. Ульяна, Юлия, Иулия, Юлиана очень созвучные и родственные имена, употребляются также самостоятельно и независимо друг от друга.

Юля не любит поражений, она часто спорит и редко признает свою неправоту. Девочка восприимчива к чужим страданиям. Гнетущая обстановка или шокирующие события легко загоняют ее в тревогу, даже если это всего лишь сюжет по телеканалу.

Юля всегда во всех проблемах обвинит кого-нибудь другого. Юля добра, но совершенно лишена чувства самосохранения, к то тому же она совершенно безответственна. Для нее будет большой удачей, если рядом с ней будет сильный и зрелый человек, обладающий твердым характером. Юлия с радостью подчинится такому покровительству.

Свою внутреннюю силу Юля с успехом может направить на что угодно. Юля-жена направит ее на обустройство быта, Юля-работница вложит все свои силы в достижение поставленных перед ней задач. Однако ждать, что она удовлетворится чем-то одним бесполезно. Запертая в пределах одной сферы жизни Юля не может справиться со своими эмоциями, страдает от депрессии и отвращения к окружающим. Однако эмоции девушка старается держать в себе, ведет себе бесстрастно.

Юлия – короткое имя, состоящее преимущественно из гласных. Нежность – основная характеристика, которую у него выделяют. Кроме того, многие отмечают красоту (91%), мелодичность (91%) и легкость (87%) звучания имени. Иногда в нем слышат и определенную женственность (90%). Похожие по фоносемантическому профилю имена – Лиана, Элина и Алия.

Поздравление

С днем рождения поздравляю!

Быть счастливой пожелаю!

Романтичной и веселой,

Чтоб глаза твои — озера —

Улыбались, и смеялись,

И глядели, наслаждаясь,

В отражение свое

Долго, долго дней еще.

Будь прекрасной ты и милой,

Чтобы все тебя любили.

И чтоб капала слеза

Лишь от радости всегда.

В жару, в дожди иль в бурю

На свет ты родилась —

Не важно. Ты ведь, Юля,

На славу удалась.

Подумаешь: не льщу ли я?

Совсем-совсем не льщу

И пожелать для Юлии

Лишь лучшего хочу.

Курортов, побережий,

Здоровья, прочих благ

И отношений нежных.

Всегда пусть будет так!

Джульетта, Юля, Юлиана,

Красиво, как не посмотри.

Во всех поселках, городах и странах

Радушней человека не найти.

И оптимизм, и ум твой — безграничны.

Ты независима, сильна,

Ты зависти не знаешь, безразличия,

Ты нежности и доброты полна.

Цвети своею красотой для близких,

И радуй добротой своей людей.

Юляша, мы тебе желаем сладкой жизни,

И воплощенья всех твоих идей!

Наша Юлечка сверкает,

Поздравления принимает.

Пожелать хотим мы много

Будет легкой пусть дорога.

Чтоб на жизненном пути

Принца верного найти.

Быть смелее, не стесняться

И в карьере продвигаться.

Пожелание есть одно,

Для тебя припасено.

Всем соперникам назло

Будь счастливой, вот и все!

Юля, Юленька, Юляша,

Ласковая душка наша,

Что тебе нам пожелать?

Где бы слов красивых взять?

Тебя крепко обнимаем,

И, конечно, поздравляем.

В этот праздничный денек

Будет мир у твоих ног!

Солнце ярче засияет,

Боль утрат в момент растает.

Звонко свистнет соловей.

Жизнь прекрасна! Не робей!