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День ангела Юлии: значение имени и поздравления

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День ангела Юлии: значение имени и поздравления
09:12 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Девушка Юлия охотно занимается благотворительностью, способна к бескорыстию, но вот вину свою признавать не умеет.

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    Имя Юлия (стар. Иулия) имеет две версии происхождения. По первой из них, имя пришло в русский язык из греческого языка и означает "кудрявая", "волнистая", "пушистая". По второй версии, имя Юлия из латинского языка, трактуется как "июльская" или "из рода Юлиев". В скандинавских странах часто именем Юлия называют девочек, родившимся в декабре (по созвучию со словом "jul" – "Рождество"). 

    Редко употребляемые в современности имена Юлиана и Юлиания имеют уменьшительно-ласкательное обращение Яна и Лиана, являющиеся самостоятельными именами. Ульяна, Юлия, Иулия, Юлиана очень созвучные и родственные имена, употребляются также самостоятельно и независимо друг от друга. 

    Юля не любит поражений, она часто спорит и редко признает свою неправоту. Девочка восприимчива к чужим страданиям. Гнетущая обстановка или шокирующие события легко загоняют ее в тревогу, даже если это всего лишь сюжет по телеканалу.

    Юля всегда во всех проблемах обвинит кого-нибудь другого. Юля добра, но совершенно лишена чувства самосохранения, к то тому же она совершенно безответственна. Для нее будет большой удачей, если рядом с ней будет сильный и зрелый человек, обладающий твердым характером. Юлия с радостью подчинится такому покровительству.

    Свою внутреннюю силу Юля с успехом может направить на что угодно. Юля-жена направит ее на обустройство быта, Юля-работница вложит все свои силы в достижение поставленных перед ней задач. Однако ждать, что она удовлетворится чем-то одним бесполезно. Запертая в пределах одной сферы жизни Юля не может справиться со своими эмоциями, страдает от депрессии и отвращения к окружающим. Однако эмоции девушка старается держать в себе, ведет себе бесстрастно.

    Юлия – короткое имя, состоящее преимущественно из гласных. Нежность – основная характеристика, которую у него выделяют. Кроме того, многие отмечают красоту (91%), мелодичность (91%) и легкость (87%) звучания имени. Иногда в нем слышат и определенную женственность (90%). Похожие по фоносемантическому профилю имена – Лиана, Элина и Алия.

    Поздравление

    С днем рождения поздравляю!

    Быть счастливой пожелаю!

    Романтичной и веселой,

    Чтоб глаза твои — озера —

    Улыбались, и смеялись,

    И глядели, наслаждаясь,

    В отражение свое

    Долго, долго дней еще.

    Будь прекрасной ты и милой,

    Чтобы все тебя любили.

    И чтоб капала слеза

    Лишь от радости всегда.

    В жару, в дожди иль в бурю

    На свет ты родилась —

    Не важно. Ты ведь, Юля,

    На славу удалась.

     

    Подумаешь: не льщу ли я?

    Совсем-совсем не льщу

    И пожелать для Юлии

    Лишь лучшего хочу.

     

    Курортов, побережий,

    Здоровья, прочих благ

    И отношений нежных.

    Всегда пусть будет так!

    Джульетта, Юля, Юлиана,

    Красиво, как не посмотри.

    Во всех поселках, городах и странах

    Радушней человека не найти.

     

    И оптимизм, и ум твой — безграничны.

    Ты независима, сильна,

    Ты зависти не знаешь, безразличия,

    Ты нежности и доброты полна.

     

    Цвети своею красотой для близких,

    И радуй добротой своей людей.

    Юляша, мы тебе желаем сладкой жизни,

    И воплощенья всех твоих идей!

    Наша Юлечка сверкает,

    Поздравления принимает.

    Пожелать хотим мы много

    Будет легкой пусть дорога.

     

    Чтоб на жизненном пути

    Принца верного найти.

    Быть смелее, не стесняться

    И в карьере продвигаться.

     

    Пожелание есть одно,

    Для тебя припасено.

    Всем соперникам назло

    Будь счастливой, вот и все!

    Юля, Юленька, Юляша,

    Ласковая душка наша,

    Что тебе нам пожелать?

    Где бы слов красивых взять?

     

    Тебя крепко обнимаем,

    И, конечно, поздравляем.

    В этот праздничный денек

    Будет мир у твоих ног!

     

    Солнце ярче засияет,

    Боль утрат в момент растает.

    Звонко свистнет соловей.

    Жизнь прекрасна! Не робей!

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