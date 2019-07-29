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Понедельник, 29.07.2019
Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен
Начальник полиции Днепропетровщины Глуховеря уволен
Безсмертный: В Минском процессе больше нет Медведчука
Безсмертный: В Минском процессе больше нет Медведчука
Украинский велогонщик Падун выиграл престижную гонку
Украинский велогонщик Падун выиграл престижную гонку
Ева Лонгория блеснула ярким платьем на кинопремьере
Ева Лонгория блеснула ярким платьем на кинопремьере

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (22.07 - 28.07)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (22.07 - 28.07)
15:57 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 8 по 14 июля 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google. 

22.07.2019 - 28.07.2019

Выборы 21 июля

21 июля, прошло голосование на выборах в Верховную Раду Украины. По завершению голосования смотрите на Телеграфе все онлайн результаты выборов в Верховную Раду 2019: результаты голосования (по областям, округам, партии), явка избирателей, данные экзит-полов.

Вибори результати

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 100% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10% и "Голос" - 5,82%.

Вступ інфо 2019

С 1 июля началась регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего образования.

На сайте МОН размещены инструкции по работе с электронным кабинетом, ознакомившись с которыми, поступающие узнают об особенностях создания и наполнения кабинета, выборе конкурсных предложений и подаче электронных заявлений.

Пошук абітурієнтів 2019

День ангела Ольги

Динамо Киев – Шахтёр Донецк

"Динамо" в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины. Киевляне одержали волевую победу над "Шахтером" 2:1.

Країна багряних хмар

З Днем ангела Володимира

В Украине 28 июля празднуют День Владимира, который отмечается ежегодно. 28 июля - День Владимира: что важно знать об этом празднике

Роман Вирастюк

Ушел из жизни бронзовый медалист чемпионата Европы 1994 года по толканию ядра и бывший капитан Олимпийской сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк.

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Google, Выборы, Гугл тренд, Выборы 21 июля.
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