Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (22.07 - 28.07)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 8 по 14 июля 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

22.07.2019 - 28.07.2019

Выборы 21 июля

21 июля, прошло голосование на выборах в Верховную Раду Украины. По завершению голосования смотрите на Телеграфе все онлайн результаты выборов в Верховную Раду 2019: результаты голосования (по областям, округам, партии), явка избирателей, данные экзит-полов.

Вибори результати

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 100% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10% и "Голос" - 5,82%.

Вступ інфо 2019

С 1 июля началась регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего образования.

На сайте МОН размещены инструкции по работе с электронным кабинетом, ознакомившись с которыми, поступающие узнают об особенностях создания и наполнения кабинета, выборе конкурсных предложений и подаче электронных заявлений.

Пошук абітурієнтів 2019

День ангела Ольги

Динамо Киев – Шахтёр Донецк

"Динамо" в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины. Киевляне одержали волевую победу над "Шахтером" 2:1.

Країна багряних хмар

З Днем ангела Володимира

В Украине 28 июля празднуют День Владимира, который отмечается ежегодно. 28 июля - День Владимира: что важно знать об этом празднике

Роман Вирастюк

Ушел из жизни бронзовый медалист чемпионата Европы 1994 года по толканию ядра и бывший капитан Олимпийской сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк.

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