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Именины (День Ангела) Марианны: значение имени и поздравления в стихах

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Именины (День Ангела) Марианны: значение имени и поздравления в стихах
07:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Уменьшительно-ласкательные обращения Мара, Яна, Риана, Майя, Нана также являются самостоятельными именами.

По самой распространенной версии происхождения имя Марианна произошло от сочетания древнееврейских имен Мария и Анна, а его народная форма – Марьяна. Церковная форма – Мариамна (Маримьяна, Марианна). При таком сочетании получается значение "печальная красавица" или "горькая благодать". есть и другой вариант перевода, по которой имя Марианна означает "возмущение".

По другой версии происхождения имя Марианна произошло от римского когномена (личного или родового прозвища) Marianus, в буквальном переводе означающее "Мариев, принадлежащий Марию", которое, в свою очередь, имеет появилось от родового имени Marius – "принадлежащий богу Марсу".

Также существует и третья версия происхождения этого красивого имени. Имя Марианна – это женская форма мужского имени Мариан, в переводе с латинского означающего "морской". В этом контексте имя Марианна является родственным или же близким по смыслу к женскому имени Марина.

Врожденные способности Марианны могут помочь ей стать успешным художником, архитектором, скульптором, дизайнером и модельером. ей нравится творить и самовыражаться. Она может также быть и руководителем в какой-нибудь организации, даже если ее должность связана с риском.

В вопросе брака она никогда ни с кем не советуется, а просто информирует родителей об уже свершившемся бракосочетании. Но, несмотря на то, что Марианна довольно рано выходит замуж, она понимает, что быть хорошей хозяйкой очень важно. Эта "печальная красавица" довольно быстро понимает, что значит поддерживать в доме комфорт и создавать уют. Со временем, она начинает руководить своим мужем. Как правило, брак Марианны прочный. Исключением в этом отношении являются "осенние" женщины с данным именем.

Марианна, родившаяся зимой, замуж выходит довольно поздно, но, в то же время, удачно. Она никогда не замыкается в себе, а наоборот открыта для всего окружающего ее. Но если Марианна почувствует опасность и поймет, что она совсем близко, тут же начинает вести себя, как страус, пряча голову в песок. Женщина с этим именем своенравная и даже очень горячая особа. Она очень любит поспорить и всегда стоять на своем мнении, даже если и понимает, что совсем не права. Марианна очень любит вкусно поесть, особенно ценит сладкое, из-за этого часто полнеет.

Марианна никогда не станет перекладывать свои проблемы на других, а будет стараться решить их самостоятельно. Хотя и не откажется, если кто-то предложит ей помощь. Зимняя Марианна иногда может быть прямолинейной и недоверчивой. Сама старается придерживаться нравственных принципов, этики и строгой морали, и никто не вправе изменить их.

Марианна любит посещать театры и слушать красивую музыку. Она очень импозантная дама, которая очень трепетно относится к своей внешности и мнению со стороны. Она не прочь себя побаловать модной обновкой. ее любимым цветком является георгин.

Поздравления

Запомни, кружится земля,

Марианна, только для тебя,

Лишь для тебя в росе цветы,

Которые так любишь ты.

Собой ты солнца свет затмишь,

Мужчинам головы кружишь,

И голоса волшебный звук

Преображает все вокруг.

Именины (День Ангела) Владимира: значение имени и поздравления

Моя родная Марианна,

Ты мир добра и чистоты,

И нет в глазах твоих обмана,

А только свет большой души.

 

С днем Ангела я поздравляю!

Будь жизнерадостной всегда!

Счастливых дней тебе желаю,

Большой удачи и добра!

Поздравим сегодня мы всех Марианн,

День ангела – это прекрасно!

ее мы зовем день отпраздновать к нам,

Желаем удачи и счастья!

Желаем почувствовать запах мимоз

И в самую зимнюю стужу

Пусть в жизни не будет обиженных гроз,

Ведь мир только добрый нам нужен!

Марианночка, с днем Ангела-хранителя -

От тоски зеленой избавителя,

От хандры чудесного спасателя,

Верного, надежного приятеля!

Дружбы с ним не обрывай, хорошая,

И тогда не будешь счастьем брошена!

Сбудутся мечты и ожидания,

Станет жизнь полна очарования!

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой Ангел-Хранитель приснится,

И радость почувствуешь ты.

День Ангела - это подарок.

Прими его с чистой душой.

Марианна, пусть день будет ярок,

А счастье - навеки с тобой!

День ангела Юлии: значение имени и поздравления

Пусть, Марианна, исполняются желания

В день Ангела, назначенный судьбой!

Скажи своим обидам "до свидания"

И насладись прекрасною порой.

Пусть счастье не имеет окончания,

В делах всегда сопутствует успех,

Мужчины дарят ласку и внимание,

Не умолкает твой задорный смех!

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