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В МВД на улицах городов обещают более 2 тыс патрульных Нацгвардии

В МВД на улицах городов обещают более 2 тыс патрульных Нацгвардии
21:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: С 1 августа улицы украинских городов будут патрулировать бойцы Нацгвардии.

С четверга, 1 августа, военнослужащие Национальной гвардии Украины будут обеспечивать охрану общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей, сообщает пресс-служба МВД Украины.

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"Делаем улицы безопаснее! С 1 августа 2019г военнослужащие Национальной гвардии Украины выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Будет привлечено около 2тыс. патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте МВД в соцсети Твиттер в среду вечером.

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Украина, МВД, Нацгвардия.
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