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Бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы

Бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы
23:45 Ср, 31 Июль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Осенью в Украине будет новый бизнес-омбудсмен.

Нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий заменит Альгирдаса Шемету в должности бизнес-омбудсмена в Украине осенью этого года.

Об этом на пресс-конференции сказал бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

"Господин Марчин (Свенчицкий - ред.) приступит к работе уже осенью, и я завершу свою деятельность в Украине", - сказал Шемета.

Украина будет среди приоритетов польского председательства в Совбезе ООН

Как сообщалось, в феврале 2019 года бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который закончился в мае 2019 года, однако затем согласился остаться в должности до октября.

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Все по теме:

Польша, Омбудсмен, Альгирдас Шемета, Марчин Свенчицкий.
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