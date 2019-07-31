Бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы

Новости Украины: Осенью в Украине будет новый бизнес-омбудсмен.

Нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий заменит Альгирдаса Шемету в должности бизнес-омбудсмена в Украине осенью этого года.

Об этом на пресс-конференции сказал бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

"Господин Марчин (Свенчицкий - ред.) приступит к работе уже осенью, и я завершу свою деятельность в Украине", - сказал Шемета.

Как сообщалось, в феврале 2019 года бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который закончился в мае 2019 года, однако затем согласился остаться в должности до октября.