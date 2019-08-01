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Четверг, 01.08.2019
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День ангела Евгении: значение имени и поздравления

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День ангела Евгении: значение имени и поздравления
07:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Евгения – это женская форма мужского имени евгений, в переводе с древнегреческого языка означает "благородная", "высокородная", "потомок благородного рода".

Считается, что имя Евгений звучит мягче, чем его женский вариант – евгения. Но, как говорится, о вкусах не спорят.

В Англии имя Евгения употребляется как Юджиния (Джина), в Испании – Эухения, в Польше – Эугения (Геня), в Германии – Ойгения (Гения). Уменьшительно-ласкательные обращения Ева и Дженна являются также самостоятельными именами. На Украине и в Белоруссии встречается обращение Ивга, которое также стало самостоятельным именем.

Женщина с таким именем страстная, с прекрасным воображением и совершенно не знакомая с понятием самоограничения, ее интуиция не чувствует приближающуюся опасность. если Евгения что-то начала, ее невозможно остановить, даже если это дело ведет в пропасть. Также она довольно честолюбива. Многие люди часто не могут объяснить поступки Евгении. Достигнув среднего возраста, Евгения может начать терять интерес к жизни, в ней рождается нехорошее качество – лень. Она ведет малоподвижный образ жизни и часто жалуется на заболевания, которых в большинстве случаев не существует. Нередко она обижается на родных и близких людей за то, что те не уделяют ей внимания. Однако чаще всего Евгения гостеприимный и добрый человек.

Обычно женщина с таким именем обладает хорошим интеллектом и прекрасным художественным вкусом. Она может добиться успеха в юриспруденции, медицине и на работе административного характера. Евгения с легкостью меняет место работы и никогда ни о чем не жалеет.

Евгения очень влюбчива. У Евгении есть талант, который помогает ей проникнуть во внутренний мир и понять чувства своего партнера. Не каждый мужчина может доставить ей удовольствие, но она всегда постарается ободрить его, чтобы тот перестал сомневаться в своих мужских достоинствах. Поэтому, находясь рядом с такой женщиной, партнер не перестает чувствовать себя мужчиной.

Евгения очень любит детей, а дети, в свою очередь, всегда отвечают ей взаимностью, хотя и побаиваются ее. Домашнее хозяйство нельзя назвать ее призванием, но если у нее вдруг появится желание, она приготовит очень вкусное блюдо и утонченно накроет стол. Часто Евгения стремится занять главенствующее положение в семье, и на этой почве у нее бывают разногласия с мужем. Также ее можно назвать экономной и запасливой хозяйкой.

Эта женщина обладает очень обидчивым характером, может заводиться по пустякам и тем самым испортить настроение окружающим ее людям. Евгения сама создает повод для конфликтов. если она захочет, то сможет перехитрить абсолютно каждого человека.

Поздравления

Женя, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

День ангела Марины: значение имени и поздравления в прозе

Евгению желаем мы поздравить

И радость нашей Женечке доставить

В прекрасный день ее же именин.

Ей выразить признательность хотим

За верность в дружбе, за ее участье

В судьбе других, за радость и за счастье,

Которое евгения дает.

Везет тому, кто рядом с ней идет

По жизненной извилистой дороге!

Глаза хоть остаются часто строги,

Душой добра и в помыслах честна,

В любви — открыта, ласкова, верна.

И как же мы мечтаем и хотим,

Чтоб с Женей был бы путь у нас един!

И в день твоих прекрасных именин

За то, какая ты, благодарим!

Прекрасный вкус, изящество движений,

Как колокольчик, развеселый смех...

Любой бы восхитился нашей

Женей, Все у нее совсем не как у всех!

Но мне ль не знать, чего бы ей хотелось?

Ей мира мало, чтобы был у ног!

И я желаю, чтобы все успелось,

Чтоб покориться этот мир ей смог!

С именинами, Женечка милая,

Ты всегда будь такой же красивою,

Оставайся веселой, улыбчивой,

И не будь никогда ты забывчивой.

Я желаю тебе много радости,

Искупаться в божественной сладости,

Именины - прекрасная штука,

Оставайся ты верной подругой!

Именины (День Ангела) Степана: значение имени и поздравления

Желаю Жене много счастья

Я в именин прекрасный день,

Ты будь полна любви и страсти,

Поздравить мне тебя не лень,

Всегда достойной оставайся,

Улыбку никогда не прячь –

Ты всем на свете улыбайся,

Пусть будет множество удач!

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