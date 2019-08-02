Именины (День Ангела) Ильи: значение имени и поздравления

Имя Илья – это русский вариант древнееврейского имени Элияху, означающего "Мой Бог – Господь", также можно перевести как "верующий". Иначе толкуют, что имя Илья происходит от имени Илия, имеющего значение "крепость Господня" и "сила Божья". Парное женское имя - Илина, Илиана, Илинка.
Не стоит путать ласковое обращение Эли с женским именем Элли, которое чаще употребляется как имя Элла, но также является и обращением ко многим другим женским именам.
Илья артистичен, ироничен и многолик. Он сильно углублен в себя, но и сопереживать окружающим тоже способен. Илья – советник и учитель. Он все расскажет и покажет любому желающему, но свою душу пустит только избранных.
Илья вспыльчив, но быстро остывает. После ссор он долго раскаивается в своей несдержанности. Хотя Илье свойственно порой петушиться, свое сердце мужчина, как правило, держит в узде. Прежде чем сделать предложение своей любимой, он подготовит все условия для совместной жизни. Импульсивные поступки Ильи часто влекут за собой неудачи и разочарования. Преодолеть их мужчине помогает его отходчивость.
В выборе друзей Илья бывает не очень разборчив. А творческий потенциал этого человека в большей мере зависит от степени его влюбленности. К своей избраннице он внимателен, нежен и заботлив.
Хотя чаще Илья стремится выбрать себе занятие, не связанное с организаторской деятельностью, порой профессия сама выбирает его. Можно встретить Илью-врача или Илью-учителя. Какой бы труд себе не выбрал этот мужчина, скорее всего, он достигнет на этом поприще значительных профессиональных высот. Лучше всего Илья работает в тандеме с коллегой, черты характера которого дополняют характер.
Поздравление
Сегодня поздравления
Мои тебе, Илья,
Желаю, чтоб счастливой
Жизнь была твоя.
Святое тебе имя
С рождения дано,
Божественную силу
В себе несет оно.
Желаю, чтобы крепок был
Всегда душой и телом,
Победой завершалось,
Чтоб любое дело.
Идут с тобой по жизни
Пусть верные друзья,
Успеха и признания
Тебе желаю я.
Любят все тебя друзья,
Ты не сомневайся
И всегда таким, Илья,
Классным оставайся.
Пусть удача неотступно
По пятам шагает.
Пусть на все твои идеи
Сил и средств хватает.
В жизни личной будет пусть
Всё всегда в ажуре.
Пусть здоровый будет дух
В сердце и фигуре.
Илья, Илья, Илюшенька!
Желаю тебе, душенька,
Побольше счастья и душевного тепла,
Не зря ведь тебя мама в этот день родила.
Чтоб был ты весел и смешон
И не был ты, как корнишон.
Здоровым также оставайся,
Всегда люби и улыбайся.
Примером будь для всех вот нас
Сегодня, завтра и сейчас.
Сегодня праздник твой, Илья,
Так будь всегда ты у руля,
Как мудрый, опытный водитель.
Ведь ты по жизни — победитель!
Пусть сбережет телохранитель,
А это ангел твой хранитель!
Хороший парень, поздравляем,
Жизнь без тебя не представляем!
От всей души тебе, Илья,
Желаю счастья и достатка!
Пусть будут верными друзья,
Пусть вверх идет карьера гладко!
Желаю крепкого здоровья
И силы в теле молодом!
Наполни жизнь свою любовью,
Успехом, радостью, добром!
В этот день мы тебя поздравляем.
Ведь сегодня твой праздник, Илья.
Все удачи тебе мы желаем,
Доброй будет к тебе пусть судьба.
В жизни пусть твоей будет все ладно:
И работа, и дом, и семья.
Пусть любовь будет долгой, счастливой,
Будет все хорошо у тебя.
Пусть исполнится все, что задумал,
Пусть весь мир улыбнется те6е.
Птицу счастья желаем чтоб встретил,
Наяву встретил чтоб, не во сне.
Прими же поздравления, Илья,
Будь в этот день веселым и беспечным,
Пусть окружают добрые друзья,
И счастье в жизни длится бесконечно.
Пусть смех с удачей ходят по пятам,
Во всех делах тебя сопровождают,
Ты не грусти, Илья, по пустякам,
Тебя любовь и радость окружают!