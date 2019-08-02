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Именины (День Ангела) Ильи: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Ильи: значение имени и поздравления
10:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины: У имени Илья много европейских аналогов – Элайдж, Элиаш, Эли (ударение на первый слог), Ильяс.

Имя Илья – это русский вариант древнееврейского имени Элияху, означающего "Мой Бог – Господь", также можно перевести как "верующий". Иначе толкуют, что имя Илья происходит от имени Илия, имеющего значение "крепость Господня" и "сила Божья". Парное женское имя - Илина, Илиана, Илинка. 

Не стоит путать ласковое обращение Эли с женским именем Элли, которое чаще употребляется как имя Элла, но также является и обращением ко многим другим женским именам. 

Илья артистичен, ироничен и многолик. Он сильно углублен в себя, но и сопереживать окружающим тоже способен. Илья – советник и учитель. Он все расскажет и покажет любому желающему, но свою душу пустит только избранных. 

Илья вспыльчив, но быстро остывает. После ссор он долго раскаивается в своей несдержанности. Хотя Илье свойственно порой петушиться, свое сердце мужчина, как правило, держит в узде. Прежде чем сделать предложение своей любимой, он подготовит все условия для совместной жизни. Импульсивные поступки Ильи часто влекут за собой неудачи и разочарования. Преодолеть их мужчине помогает его отходчивость. 

В выборе друзей Илья бывает не очень разборчив. А творческий потенциал этого человека в большей мере зависит от степени его влюбленности. К своей избраннице он внимателен, нежен и заботлив.  

Хотя чаще Илья стремится выбрать себе занятие, не связанное с организаторской деятельностью, порой профессия сама выбирает его. Можно встретить Илью-врача или Илью-учителя. Какой бы труд себе не выбрал этот мужчина, скорее всего, он достигнет на этом поприще значительных профессиональных высот. Лучше всего Илья работает в тандеме с коллегой, черты характера которого дополняют характер.

Поздравление

Сегодня поздравления

Мои тебе, Илья,

Желаю, чтоб счастливой

Жизнь была твоя. 

Святое тебе имя

С рождения дано,

Божественную силу

В себе несет оно. 

Желаю, чтобы крепок был

Всегда душой и телом,

Победой завершалось,

Чтоб любое дело. 

Идут с тобой по жизни

Пусть верные друзья,

Успеха и признания

Тебе желаю я.

Любят все тебя друзья,

Ты не сомневайся

И всегда таким, Илья,

Классным оставайся. 

Пусть удача неотступно

По пятам шагает.

Пусть на все твои идеи

Сил и средств хватает. 

В жизни личной будет пусть

Всё всегда в ажуре.

Пусть здоровый будет дух

В сердце и фигуре.

Именины (День Ангела) Владимира: значение имени и поздравления

Илья, Илья, Илюшенька!

Желаю тебе, душенька,

Побольше счастья и душевного тепла,

Не зря ведь тебя мама в этот день родила.

Чтоб был ты весел и смешон

И не был ты, как корнишон.

Здоровым также оставайся,

Всегда люби и улыбайся.

Примером будь для всех вот нас

Сегодня, завтра и сейчас.

Сегодня праздник твой, Илья,

Так будь всегда ты у руля,

Как мудрый, опытный водитель.

Ведь ты по жизни — победитель! 

Пусть сбережет телохранитель,

А это ангел твой хранитель!

Хороший парень, поздравляем,

Жизнь без тебя не представляем!

От всей души тебе, Илья,

Желаю счастья и достатка!

Пусть будут верными друзья,

Пусть вверх идет карьера гладко! 

Желаю крепкого здоровья

И силы в теле молодом!

Наполни жизнь свою любовью,

Успехом, радостью, добром! 

День ангела Марины: значение имени и поздравления в прозе

В этот день мы тебя поздравляем.

Ведь сегодня твой праздник, Илья.

Все удачи тебе мы желаем,

Доброй будет к тебе пусть судьба. 

В жизни пусть твоей будет все ладно:

И работа, и дом, и семья.

Пусть любовь будет долгой, счастливой,

Будет все хорошо у тебя. 

Пусть исполнится все, что задумал,

Пусть весь мир улыбнется те6е.

Птицу счастья желаем чтоб встретил,

Наяву встретил чтоб, не во сне.

Прими же поздравления, Илья,

Будь в этот день веселым и беспечным,

Пусть окружают добрые друзья,

И счастье в жизни длится бесконечно. 

Пусть смех с удачей ходят по пятам,

Во всех делах тебя сопровождают,

Ты не грусти, Илья, по пустякам,

Тебя любовь и радость окружают!

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