Приметы и обряды на 3 августа - День Онисима, День Семена-Летопроводца

Новости Украины: День, когда все постепенно начинают прощаться с летом.

3 августа (21 июля по старому стилю) в церковном календаре отведено преподобному Онуфрию Печерскому.

О жизни и деяниях преподобного Онуфрия Печерского дошло не так много сведений. Поэтому неизвестно, что именно послужило поводом причислить его к лику святых. Он жил в Киеве и служил в качестве монаха Киево-Печерской лавры. Онуфрий поселился в Ближних пещерах. Там и остались его мощи.

В некоторых регионах 3 августа были распространены обряды запускания кошек в избу, чтобы они всех мышей изловили. Без дела в этот день не сидели, ведь работы было достаточно. Так, 3 августа принято было заниматься закромами – убирать в местах внутри амбаров, которые отведены под хранение зерновых культур. Хозяевам нужно было проверить, не проржавели ли гвозди, не сгнили ли доски. Все высушивали, проветривали – это позволяло хлебу не портиться.

Особое внимание уделяли переменам в природе. Следуя приметам на август, наши предки старались предугадать погодные условия и их влияние на будущий урожай. Например, если с утра сильная роса – на щедрый урожай льна не рассчитывали.

Кроме того в День Онисима в селах проводили обрядовые гуляния, связанные с проводами лета и встречей осени. До сентября было еще далеко, но по ночам уже устанавливались холодные погоды. Также уже не купались в реках и водоемах, поскольку вода в них прогревалась недостаточно.

Народные приметы на 3 августа: