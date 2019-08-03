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Суббота, 03.08.2019
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Приметы и обряды на 3 августа - День Онисима, День Семена-Летопроводца
Приметы и обряды на 3 августа - День Онисима, День Семена-Летопроводца

Приметы и обряды на 3 августа - День Онисима, День Семена-Летопроводца

Приметы и обряды на 3 августа - День Онисима, День Семена-Летопроводца
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: День, когда все постепенно начинают прощаться с летом.

3 августа (21 июля по старому стилю) в церковном календаре отведено преподобному Онуфрию Печерскому.

О жизни и деяниях преподобного Онуфрия Печерского дошло не так много сведений. Поэтому неизвестно, что именно послужило поводом причислить его к лику святых. Он жил в Киеве и служил в качестве монаха Киево-Печерской лавры. Онуфрий поселился в Ближних пещерах. Там и остались его мощи.

В некоторых регионах 3 августа были распространены обряды запускания кошек в избу, чтобы они всех мышей изловили. Без дела в этот день не сидели, ведь работы было достаточно. Так, 3 августа принято было заниматься закромами – убирать в местах внутри амбаров, которые отведены под хранение зерновых культур. Хозяевам нужно было проверить, не проржавели ли гвозди, не сгнили ли доски. Все высушивали, проветривали – это позволяло хлебу не портиться.

Особое внимание уделяли переменам в природе. Следуя приметам на август, наши предки старались предугадать погодные условия и их влияние на будущий урожай. Например, если с утра сильная роса – на щедрый урожай льна не рассчитывали.

Кроме того в День Онисима в селах проводили обрядовые гуляния, связанные с проводами лета и встречей осени. До сентября было еще далеко, но по ночам уже устанавливались холодные погоды. Также уже не купались в реках и водоемах, поскольку вода в них прогревалась недостаточно.

Знаменательные события в истории: 3 августа 2019 года

Народные приметы на 3 августа:

  • Гроза на Семена – осень будет долгой
  • Громко кричат сороки 3 августа – будет очень теплая погода зимой
  • Большие кучи на муравейниках – ожидай холодной зимы
  • Сильные росы 3 августа – будет плохой урожай льна
  • Если человек родился 3 августа, то его талисманом является подсолнух. Говорят, что такие люди, по приметам, всегда стремятся идти по солнцу точно так же, как и указанный цветок.
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Все по теме:

Приметы, Праздники, Обряды, 3 августа, День Онисима, День Онуфрия, День Семена-Летопроводца, Молчальник.
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