Украинцы подали петицию запретить лотереи и игральные автоматы

Новости Украины:Украинцы подали петицию президенту, с просьбой запретить игорный бизнес не территории Украины.

Украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Главы государства, передает УНН.

"Считаем увеличение количества игорных заведений в Украине недопустимым из-за их пагубного воздействия на психологическое и финансовое положение игроков и членов их семей, что напрямую влияет на развитие преступности в наших городах", - говорится в тексте обращения.

Автор обращения - Роман Семенив. Он считает, что обуздать нелегальный игорный бизнес можно путем:

введения ограничения на расположение игорных заведений и букмекерских контор в радиусе не менее 500 метров от учебных заведений;

введения запрета на размещение азартных игровых залов, лото-маркетов, национальных лотерей и т.д. в нежилых помещениях жилых домов;

ограничения работы лото-маркетов, национальных лотерей, букмекерских контор и любых других игровых залов, связанных с азартными играми, в любых местах, кроме пятизвездочных отелей.

"Внедрение вышеуказанных мероприятий, безусловно, будет иметь положительное влияние как на психологическое, так и на финансовое здоровье украинцев", - говорится в тексте петиции.

Петиция была зарегистрирована 6 августа. Сейчас идет сбор подписей, голоса отдали уже 477 человек из 25 000 необходимых.