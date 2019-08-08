Украинцы подали петицию запретить лотереи и игральные автоматы

Украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой положить конец нелегальному игорному бизнесу. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Главы государства, передает УНН.
"Считаем увеличение количества игорных заведений в Украине недопустимым из-за их пагубного воздействия на психологическое и финансовое положение игроков и членов их семей, что напрямую влияет на развитие преступности в наших городах", - говорится в тексте обращения.
Автор обращения - Роман Семенив. Он считает, что обуздать нелегальный игорный бизнес можно путем:
"Внедрение вышеуказанных мероприятий, безусловно, будет иметь положительное влияние как на психологическое, так и на финансовое здоровье украинцев", - говорится в тексте петиции.
Петиция была зарегистрирована 6 августа. Сейчас идет сбор подписей, голоса отдали уже 477 человек из 25 000 необходимых.