Денисова назвала единственный путь спасения Бекирова

Новости Украины:Украинский омбудсмен прокомментировала решение российского суда по политзаключенному Эдему Бекирову.

Во время судилища над Эдемом Бекировым были проигнорированы предоставленные защитниками документы, свидетельствующие о необходимости изменения ему меры пресечения на домашний арест.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" вновь продлил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября. Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (по состоянию здоровья, наличие жилья на территории Крыма) . Однако содержание под стражей упорно продлевают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей", - подчеркнула она.

Омбудсмен напомнила, что 15 августа этот же «Верховный суд Крыма» будет решать, где будет рассматриваться дело по сути - в «Красноперекопском районном суде Республики Крым» или «Центральном районном суде г. Симферополя».

Однако этапирования в Красноперекопск Бекиров по состоянию здоровья может не выдержать, подчеркнула Денисова. Она напомнила, что у мужчины І группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, боли в спине, трофическая язва на левой ноге.

"Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято. Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь нашего гражданина", - заявила омбудсмен.