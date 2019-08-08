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Россия оставила под стражей политзаключенного Бекирова

Россия оставила под стражей политзаключенного Бекирова
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Несмотря на резкое ухудшение здоровья Эдема Бекирова российский суд продлил срок его ареста.

Суд в оккупированном Крыму в четверг продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для украинского активиста Эдема Бекирова до 11 октября, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" вновь продолжил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября.Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (по состоянию здоровья, наличия жилья на территории Крыма). Однако содержание под стражей упорно продолжают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По ее словам, 15 августа этот же суд будет решать, какой местный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении Бекирова по существу – "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд Симферополя".

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"Этапирования в Красноперекопск Эдем Бекиров при своем состоянии здоровья (I группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, невыносимая боль в спине, трофическая язва на левой ноге) может не выдержать. Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято", - отмечает омбудсмен.

По словам Денисовой, только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь гражданина Украины.

Как сообщалось, незаконно удерживаемого в Cимферопольском СИЗО крымскотатарского активиста Бекирова вынуждают дать показания против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, директора телеканала ATR Ленура Ислямова.

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Ранее Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья Бекирова и призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову предпринять меры для обеспечения его квалифицированной медицинской помощью.

Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Его задержали 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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Омбудсмен, Политзаключенные, Людмила Денисова, Эдем Бекиров.
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