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Суббота, 10.08.2019
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Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления в прозе

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Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления в прозе
07:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Краткие формы имени Ирина – Ира, Рина, Рена – стали самостоятельными именами.

Имя Ирина в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой". Произошло от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и покоя. У имени Ирина есть и мужская форма – Ириней и Ириний (православные святцы), а в католических святцах как Иреней.

У имени Ирина есть различные разговорные формы – Арина, Ерина, Ярина, Иринья (чаще всего у славянских и русских народов), а также те, которые возникли под влиянием западноевропейских языков – Ирена, Ирэна, Ирен, Ирэн. Используются, но реже, и древнецерковные формы имени Ирина – Орина, Ириния. Арина, Ярина стали самостоятельными именами и используются независимо от имени Ирина.

Ирина является весьма чувствительным ребенком. Свои обязанности она выполняет отлично, показывая родителям много любви. В противном случае, Ирина может показать лень, небрежность и стремиться к изоляции. Она не терпит несправедливости, и из-за своей восприимчивости, может очень сильно гневаться, тяжело прощает обиды.

Ирина - чувствительная женщина, обладает естественной грацией и имеет представление о балансе и гармонии. Ирина очень дорожит семейными ценностями, это благородная женщина, которая любит нравиться и не терпит насилия и агрессии. Ирины часто мирят всех – они любят мир и покой вокруг себя. Она высоко ценит преданность, величие, красоту, и будет работать для достижения своей мечты. Мужество не изменяет ей, когда она мотивирована. Ирины – перфекционистки. Таким образом, мужчина ее жизни будет красивым, изысканным, остроумным, умным, и конечно, с хорошим характером.

У Ирины сильная воля, но также есть и робость перед принятием решений. Но если уже решение принято, то оно будет выполнено. Она интеллектуальный и духовный человек, любит читать.

Ирина очень активная, восприимчивая и интеллектуальная женщина. Она трезво смотрит на вещи, не витает в облаках, поэтому редко бывает сентиментальной. Ира решительная, самостоятельная, волевая, раскованная девушка в своих действиях и суждениях. Можно представить ее как холодную, независимую женщину, но ей очень требуется ласка и человеческое тепло, тогда Ирина расцветет и в полной мере сможет подарить свою любовь и свое сердце избраннику.

Ирина не лишена здравого смысла, хотя порой может и совершать необдуманные поступки, делать покупки, продиктованные мимолетным желанием. В целом, Ира обладает взвешенным подходом к вещам, умеет держать себя в руках.

Ее мироощущение, ее главная жизненная цель - это целиком посвятить себя какому-то делу. Это может стать как и ее семья, так и общественная деятельность, порой даже религия. Ирина очень терпелива, всегда руководствуется так называемой женской логикой и умеет хорошо владеть собой. У Иры хорошо развито внутреннее чутьё, ее совсем нелегко провести или же обмануть. Чаще всего Ирина разносторонне развита, у нее отличная память. Ира - очень тонкий и деликатный дипломат, и эту свою сильную черту характера использует очень активно.

Ирина всегда любящая, заботливая мать и верная жена. Она пользуется большим уважением у мужа и у детей, к ее мнению в семье и при принятии решений всегда прислушиваются. Тем не менее, Ира не желает полностью посвящать свою жизнь интересам мужа и домашнему очагу. Она стремится быть независимой от дома, хотя очень любит свою семью. Ее любимым увлечением является чтение, предпочитает увлекательные приключения, фантастические романы и детективы. Ира старается не отставать от модных трендов в различных сферах жизни.

Поздравления

Ириночка, пусть сегодня все радости и подарки, все комплименты и добрые пожелания будут только для тебя. Поздравляю тебя и хочу пожелать счастливой любви, счастливых мгновений, счастливой сказки в жизни.

Именины (День Ангела) Егора: значение имени и поздравления

Дорогая Ирочка, я тебя поздравляю и от чистого сердца в этот радостный день пожелать тебе хочу невероятного счастья и крепкого здоровья, несомненной удачи и великих побед, неугасаемой надежды и искренней любви, как самый прекрасный цветок, ты по жизни, Ирина, цвети.

***

Дорогая Ирочка, поздравляю тебя от всей души и пожелать тебе хочу ярких красок в жизни и чудесных моментов, волшебного счастья и искренней любви, доброй сказки и светлой надежды, несомненного счастья и везения.

Удача пусть будет на твоей стороне, мир и покой, ведь не даром, Ирочка, твое имя олицетворяет их. Пусть жизнь будет течь в правильном русле, принося тебе победы и новые задачи, которые ты будешь решать с блеском!

***

Милый Ирусик, поздравляю от души. Пожелать тебе хочу счастливых эмоций и радостных мгновений, удачных дней и весёлых историй, чудесного настроения и успешных начинаний, несомненной любви и стабильного блага.

День ангела Анфисы: значение имени и поздравления

Ирочка, этот прекрасный день стал поводом для радости у всех твоих друзей. Мы спешим поздравить тебя и пожелать миллион исполнившихся желаний. Пусть судьба радует тебя не только спокойной и размеренной жизнью, но и интересными поворотами, влекущими за собой цепь приятных сюрпризов. Пусть здоровье не подводит, а настроение всегда будет отменным.

***

Милая Ирина, дорогая Ирочка, от всей души тебя поздравляю и желаю вечного ощущения счастья и радости, оптимистичного настроения и воодушевления, перспективного будущего и доброго настоящего, крепкой любви и необыкновенного чуда в жизни.

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