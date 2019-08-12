День ангела Ангелины: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Ангелина произошло от позднелатинского мужского имени Ангелус, происходящего от греческого "ангелос", и означает "вестница, ангел".

Аналогами имени Ангелина является Анжелина (Португалия), Анджелина (Италия), Анхелина (Испания), Анжелин (Франция), Энджелина (Англия), Анделина (Чехия), во всех остальных европейских странах принято употреблять – Ангелина.

Не стоит путать с родственными именами Анжелика, Анжела, Анджела, Ангел, Ангела, Ангелика. Имя Анжелина также является уменьшительно-ласкательным обращением к имени Ангела в Италии и к имени евангелина. А уменьшительно-ласкательные обращения Алина, Нина и Лина являются независимыми и самостоятельными именами.

В православных святцах упоминается преподобная Ангелина Сербская (Бранкович), день памяти 12 сентября и 23 декабря. Католические именины имени Ангелина соответствуют имени Анжелика.

ей нравится командовать, редко идет на уступки. Девочка легко раздражается даже из-за мелочей. Занятия в школе ее мало привлекают и не доставляют никакого удовольствия. Ангелина сама занимается своим развитием и воспитанием. Она самостоятельна, рассчитывает только на свои силы, при этом никогда не от кого не ждет помощи или поддержки.

Ангелина не слишком активна. Она редко ходит к кому-либо в гости. В то же время сама гостеприимная хозяйка. ей нравится приглашать в дом гостей.

Ангелину, отмечающую день рождение зимой, отличает упрямство. ей присущи черты мужского характера. С такой женщиной трудно найти компромиссное решение. Она ищет свою выгоду. При необходимости может пойти на обман.

Празднующая день рождение летом, Ангелина очень доверчива. Это качество нередко вредит ей в жизни. Раннее замужество может обернуться для нее разводом.

Поздравления

Дорогая Ангелина,

Словно чудная картина,

Будь всегда такой же милой,

Чтобы жизнь тебя любила.

Никогда не огорчайся,

Всем рассветам улыбайся,

Словно сказочный цветок,

Расцветай, наш ангелок!

Ангелина милая,

Ангелочек мой,

Счастье всегда рядом

Будет пусть с тобой.

Ангелы хранят

Тебя пусть от тревог,

И спешит удача

Пусть на твой порог.

Судьбы тебе счастливой

Пожелаю я,

Каждая сбывается

Пусть мечта твоя.

Ангелина — ангел наш,

Ты, как утренний мираж,

Легкокрыла и воздушна.

Непоседа, непослушна.

Откровенна ты, мила

И, конечно же, добра!

Но бываешь ты упрямой

И не слушаешь ты маму!

Все равно ты лучше всех,

Пусть звенит твой звонкий смех!

Принимай от нас цветок

И веселый поздравок!

Ангелина, с днем прекрасным,

Пусть сияет небо ясно,

Солнце нежно согревает,

Пусть лучами освещает!

Пусть же ангелы хранят,

От невзгод и защитят,

Чтоб судьба успешной была,

Чтоб всегда любила тебя.

Ангелина — "ангел" значит,

Ты собой так хороша!

Пусть успех в судьбе маячит,

Счастьем полнится душа!

Непременного везенья

Пожелать еще спешим,

Озорного настроенья

И задора вместе с ним!

Ангелина, поздравляю!

От души люблю и уважаю.

Ты прекрасна, ты умна.

Чудо, как ты хороша.

Пусть все будет в жизни классно,

Пусть погода будет ясной.

Пусть в душе царит тепло,

Окружает всюду пусть добро.

Ангелина, твой праздник сегодня.

Пусть улыбка сияет в глазах.

И желаю я счастья такого,

Что не видела ты даже в снах.

Пусть любовь вдруг к тебе постучится

И наполнит все сердце твое.

И звезда твоя будет светиться,

Не погаснет свет яркий ее.