Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ

Новости Украины:Оккупанты через подконтрольные пропагандистские СМИ распространяют неправдивую информацию.

Оккупационные администрации на Донбассе активизировали распространение среди местного населения фейковых новостей о ВСУ, в том числе о том, будто украинская армия готовится к наступлению. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки МО.

“Российские оккупационные администрации активизировали мероприятия по формированию антиукраинских настроений среди населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. В частности, возросло количество распространения провокационных заявлений и фейковых сообщений о деятельности ВС Украины”, - рассказал Гуцуляк.

По его словам, для оправдания собственных нарушений режима прекращения огня и проведения внеплановых мобилизационных тренировок оккупанты через подконтрольные пропагандистские СМИ распространяют неправдивую информацию о якобы подготовке подразделений Объединенных сил к наступательной операции.

В то же время в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ в постоянной боевой готовности содержатся дежурные бронегруппы, командование которых осуществляет изучение новых маршрутов выдвижения для обеспечения поддержки своих передовых подразделений в случае обострения ситуации, подчеркнули в Минобороны.