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Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ

Минобороны: оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ
05:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Оккупанты через подконтрольные пропагандистские СМИ распространяют неправдивую информацию.

Оккупационные администрации на Донбассе активизировали распространение среди местного населения фейковых новостей о ВСУ, в том числе о том, будто украинская армия готовится к наступлению. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки МО.

“Российские оккупационные администрации активизировали мероприятия по формированию антиукраинских настроений среди населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. В частности, возросло количество распространения провокационных заявлений и фейковых сообщений о деятельности ВС Украины”, - рассказал Гуцуляк.

По его словам, для оправдания собственных нарушений режима прекращения огня и проведения внеплановых мобилизационных тренировок оккупанты через подконтрольные пропагандистские СМИ распространяют неправдивую информацию о якобы подготовке подразделений Объединенных сил к наступательной операции.

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В то же время в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ в постоянной боевой готовности содержатся дежурные бронегруппы, командование которых осуществляет изучение новых маршрутов выдвижения для обеспечения поддержки своих передовых подразделений в случае обострения ситуации, подчеркнули в Минобороны.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, Неправдивая информация, Оккупанты, Распространение фейков.
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