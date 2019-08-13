Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления

Новости Украины:Сергии – это древний римский патрицианский род, ведущий, по преданию, свою родословную от троянцев. В переводе с латинского языка означает "высокий", "знатный".

Имя Сергей имеет различные версии происхождения. По первой, самой распространенной версии, имя Сергей происходит от римского родового имени Sergius, которое является римским родовым именем, происходит от Сергии.

По следующей версии, имя Сергей – это современная форма устаревшего имени Сергий, которое произошло от латинского "servi dei", в переводе означающее "слуга Бога". Как один из вариантов этой версии – имя Сергей произошло от латинского "Servus", что переводится как "слуга".

Мало встретишь людей столь же общительных и открытых миру, как Сергей. Он обладает глубиной чувств и порой непредсказуемо себя ведет. Из Сергея может выйти неплохой креативщик – он легко выдвигает новые идеи, в состоянии самостоятельно реализовать каждую из них. Можете быть уверены, что все, кого он привлечет к процессу воплощения, пройдут с его стороны тщательный отбор. Сергею не свойственно скрывать или пытаться иначе преподнести все грани своего характера, поэтому и хорошее, и плохое в нем всегда на виду.

Однако чувства Сергей пытается держать в себе. ему приятнее и легче действовать, чем проявлять какие-либо эмоции. Способность к участию и тактичность появляется у этого мужчины лишь в солидном возрасте. Сергей считает себя хитрым человеком, но он часто недооценивает оппонента и попадает впросак. Жизнь Сереже известна хорошо, но отдельного человека ему понять сложно.

Обидеть Сергея несложно, даже мелочь может испортить ему настроение. С проблемами он чаще старается справиться в одиночку, не полагаясь ни на кого. Своих друзей Сергей очень ценит и всегда готов оказать им помощь. Женщины и веселые застолья находятся в центре увлечений мужчины с этим именем, но он не показывает этого окружающим.

Судьба Сергея складывается, словно мозаика, из дурных и хороших поступков, излишнего доверия и мягкости и, напротив, стойкости и твердости в решениях. ему не свойственно терять надежду в самых тупиковых ситуациях. Именно в эти моменты в нем проявляются скрытые силы. В жизни Сергею не хватает блеска, и он всячески стремится к нему. Этот мужчина обязательно останется в памяти людей.

Сергей обладает талантом находить выход из самых запутанных ситуаций. В этом ему помогают его мыслительные способности, способные проявлять внимание и к целому, и к частностям.

Жить с Сергеем очень непросто. его поступки бывают непредсказуемы. Сам же он легко оценивает человека одним взглядом и имеет сильно развитую интуицию. Когда Сергей рядом, с ним сложно не ссорится, но когда он исчезает из жизни, то на ум приходят все положительные моменты жизни с ним, а их получается не мало. Поведение Сергея часто не вписывается в общественные рамки нравственности и морали, они для него слишком узки.

Из Сергеев выходят лучшие отцы и мужья, а в качестве спутниц жизни эти мужчины выбирают, как правило, спокойных и уравновешенных женщин. Он во всем прислушивается к жене, но и о своем мнении не забывает.

В удовольствиях Сергей часто не знает меры. Он увлекается музыкой, любит ходить в кино. В компании он заводила и балагур, не прочь поучаствовать в представлениях и постановках. Стремление воплощать и немалый творческий потенциал часто заставляют Сергея выбирать карьеру актера или композитора. Даже если выбор мужчины не пал на творческие профессии, он будет стремиться стать руководителем или работником рекламы. Только на таких позициях он сможет полностью раскрыть свой потенциал.

Поздравления

С Днем ангела тебя, Сережа,

Мой милый, счастлив будь всегда.

Пусть будет каждый день погожим,

И новое несут года.

Пусть счастье наполняет душу,

И сердце от любви поет.

Становится все только лучше,

Удача пусть повсюду ждет.

Сергей, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

Хочу тебе здоровья пожелать,

Не стоит ни о чем переживать.

Желаю много в жизни я побед,

Прожить на свете сто счастливых лет!

Открытый и общительный,

Веселый и простой.

К тому же, поразительной

Владеешь добротой.

Отзывчив, очень искренен,

Приветливый всегда.

Загадочный, таинственный,

Не можешь без труда.

Сергей, почаще улыбайся

И будь счастливым круглый год,

Таким же классным оставайся

И никогда — наоборот!

Поздравляю Вас, Сергей, с именинами!

Сбудутся мечты пускай любимые!

И пусть чашей полной будет дом,

Чтоб любовь всегда царила в нем!

Вам вовек желаю не грустить,

Все, что нужно – сразу находить!

Пусть тоска навеки Вас покинет,

И невзгоды с нею пускай сгинут!

есть имена, которые

Из моды не выходят —

Они из поколенья

В поколенье переходят.

И в 21-ом веке

Именем Сергей

С любовью

Называют сыновей.