Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей

Традиции на 14 августа – Медовый спас
Медовый или первый Спас еще часто называли мокрым, поскольку, по обычаю, в этот день святили воду в реках и озерах. После этого в реке или озере можно было искупаться - но только один, последний, раз в году. В этот день традиционно в храм приносили новый мед, овощи нового урожая и семена, чтобы освятить их.
В некоторых областях считали, что ночью обязательно должна прогреметь сильная гроза - это светлые силы объединяются, чтобы уничтожить нечистую силу, которая бродит по земле после Ивана Купалы. Вечером на порог дома клали топор, а на подоконники - крапиву или колючки чертополоха, чтобы самая разнообразная нечисть не могла проникнуть в дом.
Приметы на 14 августа
Дождь на Маковей - пожаров не будет.
Ласточки отлетают в три Спаса (14,19 и 29 августа).
Отцветают розы, падают холодные росы.