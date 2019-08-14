Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей

Новости Украины:Это большой праздник, который связан с важными традициями и обрядами.

Традиции на 14 августа – Медовый спас

Медовый или первый Спас еще часто называли мокрым, поскольку, по обычаю, в этот день святили воду в реках и озерах. После этого в реке или озере можно было искупаться - но только один, последний, раз в году. В этот день традиционно в храм приносили новый мед, овощи нового урожая и семена, чтобы освятить их.

В некоторых областях считали, что ночью обязательно должна прогреметь сильная гроза - это светлые силы объединяются, чтобы уничтожить нечистую силу, которая бродит по земле после Ивана Купалы. Вечером на порог дома клали топор, а на подоконники - крапиву или колючки чертополоха, чтобы самая разнообразная нечисть не могла проникнуть в дом.

Приметы на 14 августа

Дождь на Маковей - пожаров не будет.

Ласточки отлетают в три Спаса (14,19 и 29 августа).

Отцветают розы, падают холодные росы.