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Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки

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Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
07:38 Сегодня Телеграф

В храмах в этот праздник совершается поклонение Кресту, малое освящение воды и меда нового сбора.

В день Медового Спаса есть возможность побороть любой недуг, если помолиться Высшим Силам и умыться водой из трех источников. Кроме того, необходимо собрать первый мед, но попробовать его следует только после освящения в церкви. Такой обычай сулит здоровье и процветание семьям.

 

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

 

Не болеть чтоб круглый год,

ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нем напомнит мед!

Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

Спас пусть медом причащает,

На добро благословляет.

Наступил Медовый Спас,

Поздравляю с этим вас!

Чтобы вы в достатке жили,

Все б имели про запас.

 

Пусть преграды не пугают,

А лишь только закаляют.

Счастья многие лета,

Быть здоровыми всегда!

Медовый спас 2019: лучшие поздравления, открытки, смс и стихи

Спешу поздравить я всех вас,

Ведь к нам пришел Медовый Спас!

Пусть праздник счастье принесет,

Чтоб сладкой жизнь была, как мед,

Как можно чаще улыбайтесь,

И яркой жизнью наслаждайтесь,

Желаю солнца, мира, лада

И позитивного заряда!

Спас Медовый подоспел,

Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,

Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,

Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!

Медовый Спас благоухает,

Людям добро и свет несет.

Янтарным блеском мед сверкает,

Сердце от радости цветет.

 

Желаю жизни сладостно-медовой,

Чтоб снизошла к вам божья благодать.

Семья была чтобы большой, здоровой!

Любви вам, счастья! Горестей не знать.

С медовым спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

***

В этот день, Медовый Спас,

Пожелаю всем добра,

Чтоб Господь лелеял вас,

И судьба простой была.

 

В доме чтоб всегда достаток,

И родные за столом,

Жизни сладкой и богатой,

И удач в труде любом!

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Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю сладких медовых улыбок в жизни, радостных и счастливых дней, овеянных ароматом любви и наполненными только добром и блаженством. Здоровья, бодрости, сил и мира!

***

Желаю я в Медовый спас

Тебе энергии запас,

Достатка вдоволь, склад добра,

Чтоб вкусной жизнь твоя была.

 

Счастья липкого, как мед,

Здоровья, чтоб на каждый год,

В пути — удачи, в доме — дружбы,

И деньжонок на любые нужды.

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