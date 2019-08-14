Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки

В день Медового Спаса есть возможность побороть любой недуг, если помолиться Высшим Силам и умыться водой из трех источников. Кроме того, необходимо собрать первый мед, но попробовать его следует только после освящения в церкви. Такой обычай сулит здоровье и процветание семьям.
Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
Не болеть чтоб круглый год,
ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нем напомнит мед!
Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.
Спас пусть медом причащает,
На добро благословляет.
Наступил Медовый Спас,
Поздравляю с этим вас!
Чтобы вы в достатке жили,
Все б имели про запас.
Пусть преграды не пугают,
А лишь только закаляют.
Счастья многие лета,
Быть здоровыми всегда!
Спешу поздравить я всех вас,
Ведь к нам пришел Медовый Спас!
Пусть праздник счастье принесет,
Чтоб сладкой жизнь была, как мед,
Как можно чаще улыбайтесь,
И яркой жизнью наслаждайтесь,
Желаю солнца, мира, лада
И позитивного заряда!
Спас Медовый подоспел,
Лето провожая.
В сотах мед уже поспел,
Праздник обещая.
Этот день календаря
Кличут Лакомкой не зря:
Первый Спас, Медовый Спас,
Кое-что для нас припас,
Приготовил сладости
Для медовой радости!
Медовый Спас благоухает,
Людям добро и свет несет.
Янтарным блеском мед сверкает,
Сердце от радости цветет.
Желаю жизни сладостно-медовой,
Чтоб снизошла к вам божья благодать.
Семья была чтобы большой, здоровой!
Любви вам, счастья! Горестей не знать.
С медовым спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!
***
В этот день, Медовый Спас,
Пожелаю всем добра,
Чтоб Господь лелеял вас,
И судьба простой была.
В доме чтоб всегда достаток,
И родные за столом,
Жизни сладкой и богатой,
И удач в труде любом!
Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю сладких медовых улыбок в жизни, радостных и счастливых дней, овеянных ароматом любви и наполненными только добром и блаженством. Здоровья, бодрости, сил и мира!
***
Желаю я в Медовый спас
Тебе энергии запас,
Достатка вдоволь, склад добра,
Чтоб вкусной жизнь твоя была.
Счастья липкого, как мед,
Здоровья, чтоб на каждый год,
В пути — удачи, в доме — дружбы,
И деньжонок на любые нужды.