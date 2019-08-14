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Среда, 14.08.2019
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День ангела Филиппа: значение имени и поздравления

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День ангела Филиппа: значение имени и поздравления
07:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Филипп в переводе с греческого языка означает "любящий коней".

В Древней Греции конь был не только символом мужества и власти, также он олицетворял цикличность развития мира. Крылатые кони были посланниками богов, олицетворял интеллект, невинность и свет. Также во многих религиях конь символизирует Космос, как силу первобытного хаоса, источника жизни и природных сил, а также является символом акта творения мира. Поэтому, с этой точки зрения, имя Филипп можно перевести как "любящий Жизнь", "жизнелюбивый". Также стоит не забывать, что наличие коня всегда говорило о достатке человека.

Нрав Филиппа также трудно сдержать, как и разогнавшихся коней. У него настроение может меняться несколько раз на дню. его поступки подчинены эмоциям. В детстве это капризный, непослушный ребенок, который добивается своего от родителей слезами. Поэтому Филипп постепенно превращается в балованного эгоиста.

Филиппу нравится быть в центре внимания. Он очень честолюбив и будет стараться найти такую профессию, которая позволяла бы ему почувствовать себя важной персоной. если Филипп почувствует свое превосходство, то с удовольствием будет давать советы и поучать.

В семье Филиппа его родственникам очень нелегко. Ведь дома он не сдерживает себя и свои эмоции. В брак Филипп вступает как можно позднее по двум причинам. Во-первых, карьера для него имеет первостепенное значение. Во-вторых, очень уж трудно найти такую жену, которая смогла бы быть такой же терпеливой и чуткой, какой была мать Филиппа.

Поздравления

Сегодня твой самый светлый праздник именин,

Ты самый лучший, Филипп, из всех мужчин,

От всей души тебе желаю радости, тепла,

Пусть путь твой освещает счастливая звезда.

Пусть все желания непременно сбудутся,

Пусть все печали и тревоги позабудутся,

Пусть каждый день дарит яркие мгновенья,

Пускай всегда отличным будет настроенье.

В день твоих прекрасных именин,

Ты выглядишь отлично, Филипп, полон сил,

Мы с праздником поздравляем тебя от души,

Пусть станут явью твои мечты.

Пусть добрый ангел хранит тебя,

Пусть будет удивительной твоя судьба,

Будь желанным и любимым всегда,

Пускай везет тебе во всем, всегда.

День ангела Ангелины: значение имени и поздравления

Пусть добрый ангел спустится с небес,

И пошлет тебе благословенье,

Пусть будет жизнь твоя полна чудес,

Пускай отличным будет настроенье.

С именинами тебя, Филипп, поздравляем,

Всех благ, достатка, радости желаем,

Пусть все задуманное свершится на раз, два,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба.

Филипп, сегодня день твоих именин,

Прими от всей души поздравленья,

Желаю в жизни достичь тебе вершин,

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье.

Пускай удача рядышком шагает,

Пускай друзья надежные окружают,

Пускай везет тебе во всем, всегда,

Пусть будет удивительной твоя судьба.

Филипп, с днем ангела поздравления прими,

Пускай зеленый свет горит на твоем пути,

Пусть ожидает тебя огромнейший успех,

Будь всегда примером для всех.

Здоровья крепкого тебе желаем,

Пускай удача рядышком шагает,

Пусть будет на работе все отлично,

Пусть будет все красиво в жизни личной.

***

В день ангела прими, Филипп, поздравленья,

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

В здравии и счастье живи лет до ста.

Пусть все мечты твои сбываются,

Пускай удача всегда улыбается,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пускай везет во всем, всегда.

Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления

Именем, как шапкой, коронован,

Ты всегда ведешь себя, как принц.

Ничего, что малость избалован

Пристальным вниманием девиц.

Быть тебе положено богатым,

И красивым, и любимым быть.

И подарки вестницы крылатой

С ближними торжественно делить.

На коне божественно держаться,

Ибо конь к лицу таким, как ты,

И счастливым быть, а не казаться

Вопреки обычьям суеты!

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