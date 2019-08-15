Именины (День Ангела) Тараса: значение имени и поздравления

Новости Украины:Его имя в дальнейшем трансформировалось в Тараса, а в честь него были названы город и река.

Имя Тарас – это русская форма греческого имени Тарасиос, означающего "мятежник", "бунтовщик", "смутьян", "беспокойный". Древняя форма этого имени – Тарасий (упоминается в православных святцах).

Одним из вариантов происхождения имени Тарас является персонаж древнегреческой мифологии – сын бога Посейдона и нимфы Сатирион – Тарент.

Существует мнение, что имя Тарас произошло от латинского слова "taurus", в переводе означающего "бык", "вол", и именно так называется созвездие Тельца на латинском языке. Также это название носила горная цепь, ущелье между Каппадокией и Киликией, – Тавр (латинское произношение "taurus"). Сейчас в России имя почти не встречается, хотя ранее было широко распространено – об этом факте говорит наличие большого количества носителей фамилии Тарасов. Имя активно используется в Белоруссии, Чехии, Болгарии, а также на Украине.

С детства маленький Тарас отличается подвижностью и упрямством. Он совершенно не поддается влиянию и всегда поступает по-своему, даже если делал вид, что абсолютно со всем согласен. Обычно эти мальчики отличаются умом и разнообразными талантами, но для того, чтобы реализовать свои идеи, им не хватает целеустремлённости.

Зимние представители отличаются своей молчаливостью и замкнутостью. Осенние мужчины имеют очень целеустремленный и активный характер. Летний Тарас тоже очень активный и энергичный мужчина. Весенние представители с этим именем – самые ранимые, их легко обидеть.

В профессиональной деятельности Тарасу не хватает упорства для достижения своих целей, поэтому он часто делится с окружающими его людьми своими идеями, так как сам не может воплотить их в жизнь. Из-за недостатка честолюбия Тарас может упустить много возможностей в своей карьере. Вообще он больше подходит на роль исполнителя, так как ему нужен руководитель в делах. У него не получается решать организационные вопросы, когда нужно договориться или что-то достать. Новые дела очень его пугают из-за потенциальных трудностей, с которыми Тарас может столкнуться.

От души поздравляю тебя, Тарас. Желаю упорно и настойчиво идти к своим целям, не отступая от своих принципов и не теряя ценностей своей жизни. Будь успешен, Тарас, уважаем, любим и счастлив.

Тарас, я тебя поздравляю. Пусть будущее рисует большие перспективы для тебя, пусть прошлое вспоминается с улыбкой на лице, а в настоящем пусть Тарас будет человеком великого счастья, большой любви и несокрушимого успеха.

Поздравляю, Тарас. Желаю тебе здоровья и счастливых улыбок, больших идей и стремлений, светлых горизонтов и перспектив, значимых достижений и побед, интересных увлечений и ярких праздников жизни. Будь успешен, Тарас, уверен в себе и всегда настроен только на оптимистичную волну!

Поздравляю, Тарас. Пусть в твоей жизни будет много позитива и ярких моментов, пусть этот день зажжёт в твоём сердце огонёк энтузиазма, который приведёт тебя к успеху. Желаю тебе, Тарас, здоровья и стойкости, мужества и упорства, благородства души и доброты сердца, счастья жизни и благосклонности судьбы.

Талантливый, Аутентичный, Разносторонний, Абсолютно в себе уверенный, Смелый, — я поздравляю тебя, дорогой Тарас, и желаю всегда оставаться настоящим героем нашего времени, хорошим и добрым человеком, мужественным и решительным мужчиной, интересной и неординарной личностью. Удачи тебе, Тарас, здоровья, высокого материального положения и высокого статуса в обществе!

Тарас, я тебя поздравляю и желаю в этот день только хороших примет и добрых гороскопов, только весёлых и насыщенных дней, только интересных и великих событий, только хороших и выгодных идей, только удачных и счастливых мгновений жизни.