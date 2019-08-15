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Суд не удовлетворил апелляцию НАБУ по делу Головина

Суд не удовлетворил апелляцию НАБУ по делу Головина
17:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Коллегия судей отклонила ходатайство детективов НАБУ о содержании Головина под стражей.

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей экс-руководителя главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2019 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что к подозреваемому Головина применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 25 сентября 2019 года включительно.

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Напомним, Соломенский районный суд Киева назначил для Дмитрия Головина меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина задержали в рамках расследования о контрабанде сигарет через Одесский морской порт.

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НАБУ, Одесский морской порт, Дмитрий Головин, Одесская обл.
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