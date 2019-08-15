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Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко

Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
16:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В Кропивницком состоялся суд относительно дела убитой несовершеннолетней девушки.

Ленинский районный суд Кропивницкого избрал для подозреваемого в убийстве несовершеннолетней Дианы Хриненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, сообщает корреспондент УНН.

Так, избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

На подачу апелляции - 5 дней после оглашения. Адвокат сказал, что решение суда будет обжаловано.

Как сообщалось, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко.

15 августа задержанного доставили в суд для избрания ему меры пресечения.

Прокурор настаивает на аресте подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко

Для подозреваемого сторона обвинения просила у суда меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, что 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области пропала 16-летняя местная жительница Диана Хриненко. Поиски пропавшей девушки продолжались все время, однако ее останки нашли только в марте 2019 года.

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Суд, Убийство, Кропивницкий, Диана Хриненко.
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