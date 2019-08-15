Скачать
Четверг, 15.08.2019
Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
Портнов через суд требует опровержения слов Порошенко
Портнов через суд требует опровержения слов Порошенко
Заря - ЦСКА София: онлайн трансляция ответного матча ЛЕ
Заря - ЦСКА София: онлайн трансляция ответного матча ЛЕ
Костюмер сериала "Игры престолов" написала книгу о нарядах актеров
Костюмер сериала "Игры престолов" написала книгу о нарядах актеров

Жена рассказала о ходе обысков в квартире Грымчака

Жена рассказала о ходе обысков в квартире Грымчака
18:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Правоохранители в ходе обыска в квартире Юрия Грымчака изъяли пять патронов.

Правоохранители в ходе обыска в квартире заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака изъяли пять патронов, а при задержании у него был пистолет, рассказала его жена Юлия Грымчак.

Супруга замминистра, отвечая на вопросы журналистов в четверг в Киеве, рассказала, что Юрий Грымчак был задержан в то время, как выходил вместе с ребенком в магазин за арбузом.

"За три часа (обыска – ред.) было изъято пять пуль, честно говоря, не знаю, как они там остались, видимо, ещё с Майдана… Взяли с собой и разрешение на оружие, так как при задержании у мужа был пистолет, он всегда его с собой носит", - сказала Юлия Грымчак.

По ее словам, следственные действия с ее супругом, как сообщили ей следователи, должны проходить в Генпрокуратуре, а сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

ГПУ готовит Грымчаку сообщение о подозрении

Как сообщалось, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

СБУ показала видео с места задержания помощника Грымчака

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

15 августа руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк пояснил, что возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Грымчак, Обыски, МинВОТ, Юлия Грымчак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
03 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко
Меркель отреагировала на &quot;предложение&quot; США разместить войска в Польше
Меркель отреагировала на "предложение" США разместить войска в Польше
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
Кейт Бланшетт заявила, что планирует завершить карьеру
Кейт Бланшетт заявила, что планирует завершить карьеру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь