Жена рассказала о ходе обысков в квартире Грымчака

Новости Украины:Правоохранители в ходе обыска в квартире Юрия Грымчака изъяли пять патронов.

Правоохранители в ходе обыска в квартире заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака изъяли пять патронов, а при задержании у него был пистолет, рассказала его жена Юлия Грымчак.

Супруга замминистра, отвечая на вопросы журналистов в четверг в Киеве, рассказала, что Юрий Грымчак был задержан в то время, как выходил вместе с ребенком в магазин за арбузом.

"За три часа (обыска – ред.) было изъято пять пуль, честно говоря, не знаю, как они там остались, видимо, ещё с Майдана… Взяли с собой и разрешение на оружие, так как при задержании у мужа был пистолет, он всегда его с собой носит", - сказала Юлия Грымчак.

По ее словам, следственные действия с ее супругом, как сообщили ей следователи, должны проходить в Генпрокуратуре, а сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщалось, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

15 августа руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк пояснил, что возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.