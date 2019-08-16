Политзаключенного Лимешко посетил украинский консул

Новости Украины:Жена Геннадия Ирина сообщила, что ее муж надеется на обмен и возвращение домой.

Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил фигуранта «дела украинских диверсантов» Геннадия Лимешко в колонии Ставропольского края.

Об этом сообщила супруга Лимешко Ирина в Facebook.

"К Гене приезжал консул из Ростова Тарас Малышевский. Немного поговорили, положили деньги на его расходы. На здоровье не жаловался, был малоразговорчив, хотя это понятно в такой ситуации. Надеется на обмен и возвращение домой", - написала Ирина Лимешко.

Она также призвала неравнодушных людей отправлять письма Геннадию и напомнила, что писать нужно на русском языке и "без политики".

12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в аннексированном Крыму так называемого «агента СБУ», которого обвинили в подготовке диверсий на полуострове. Позднее российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвался Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории аннексированного Крыма.

Судакский городской суд 10 мая признал Лимешко виновным в «незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ».

В СБУ назвали «очередной провокацией» сообщение ФСБ России о задержании украинского «агента».

Как сообщалось ранее, суд в Крыму приговорил украинца к 8 годам тюрьмы.