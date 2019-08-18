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Разумков рассказал, как стоит поддерживать украинский язык

Разумков рассказал, как стоит поддерживать украинский язык
14:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По убеждению Разумкова, поддерживать украинский язык нужно "методом пряника".

Поддерживать украинский язык необходимо, действуя "методом пряника".

Такое убеждение выразил председатель партии "Слуга народа" Александр Разумков в интервью НВ.

"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил Президент Зеленский", - сказал он.

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Разумков уточнил, что речь идет о введении льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, который создает украиноязычный контент.

В то же время, по его словам, в Украине настолько многокультурная нация, что "с учетом нашей истории у нас не может быть какой-то одной культуры".

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В контексте своего недавнего интервью российскому изданию "Коммерсант" председатель СН отметил, что очень давно не давал интервью российским СМИ, но "готов общаться и сотрудничать со средствами массовой информации, которые не вредят моей стране".

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Все по теме:

Украинский язык, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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