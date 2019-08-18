Разумков рассказал, как стоит поддерживать украинский язык

Новости Украины:По убеждению Разумкова, поддерживать украинский язык нужно "методом пряника".

Поддерживать украинский язык необходимо, действуя "методом пряника".

Такое убеждение выразил председатель партии "Слуга народа" Александр Разумков в интервью НВ.

"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил Президент Зеленский", - сказал он.

Разумков уточнил, что речь идет о введении льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, который создает украиноязычный контент.

В то же время, по его словам, в Украине настолько многокультурная нация, что "с учетом нашей истории у нас не может быть какой-то одной культуры".

В контексте своего недавнего интервью российскому изданию "Коммерсант" председатель СН отметил, что очень давно не давал интервью российским СМИ, но "готов общаться и сотрудничать со средствами массовой информации, которые не вредят моей стране".