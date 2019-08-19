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Яблочный Спас 2019: популярные и необычные гадания для девушек

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Яблочный Спас 2019: популярные и необычные гадания для девушек
13:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня, 19 августа, православные христиане празднуют Яблочный Спас и Преображение Господне.

Как известно, раньше наше предки были язычниками, поклонялись божествам и старались жить в гармонии с природой. Историки считают, что христианский праздник Яблочного Спаса совпал с языческим торжеством сбора урожая и традиции переплелись. Этот праздник напоминает, что скоро осень: к середине августа ночи становятся прохладнее.

В этот день молодежь выходила на поле встречать закат. Девушки гадали на суженого и загадывали желания. Считалось, что задуманное может осуществиться, но делать это нужно с чистыми помыслами. Также принято было проявлять терпение. Нельзя было прогонять или убивать насекомых на Спас. Кстати, считалось хорошей приметой, если муха дважды сядет на руку.

Любовное гадание

Бросьте в ведро с водой много маленьких яблочек. Не глядя, большим ковшом зачерпните. Сосчитайте, сколько яблок вам удалось поймать. Если четное число – вас ждет удачный период в любви. Если нечетное – делайте пока ставки на карьеру.

Яблочный спас 2019: приметы и поверья праздника
Яблочный спас 2019: приметы и поверья праздникаЧитать полностью

Гадание на желание

Возьмите 3 яблока – красное, желтое и зеленое. Желательно, чтобы они были примерно одинакового размера. Положите их в коробку. Визуализируйте свое желание, проговорите его вслух. Затем, не глядя, вытяните из коробки одно яблоко. Если оно красное – вам повезет, мечта сбудется, причем довольно скоро. Желтое – возникнут некоторые препятствия, но если вы не опустите руки, то все получится. Зеленое – это желание несвоевременное, поэтому ответ отрицательный.

Гадание любит – не любит

Возьмите яблоко и с мыслями о милом разрежьте его пополам. Посмотрите, все ли семечки остались целыми? Если да, то, без сомнения, он вас любит. Если одно семечко повреждено – в вашей второй половинке назревает недовольство вашими отношениями, вам пора серьезно все обсудить. Если разрезано 2 и более – вам пора всерьез задуматься: ваш ли это человек?

Преображение Господнее 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе в Яблочный Спас, красивые открытки

Крепкая любовь

Укрепить чувства между влюбленными можно, съев с любимым одновременно разломленное на равные части яблоко. Плод должен быть красивым, не порченым.

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