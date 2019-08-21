Назван корабль, участвовавший в захвате Крыма Россией

Новости Украины:Кроме корабля удалось установить имена нескольких матросов которые служили на корабле.

Большой десантный корабль (БДК) "Ямал" Черноморского флота России принимал участие в операции по захвату Крыма в 2014 году.

Соответствующий факт установили волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"Волонтеры InformNapalm установили факт участия экипажа большого десантного корабля (БДК) "Ямал" ЧФ РФ в операции по захвату Крыма. В перечне кораблей России, привлеченных к агрессии против Украины в 2014 году, который обнародовала военная прокуратура Украины, это судно пока что не было указано, поэтому исследование имеет свою актуальность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что десантный корабль "Ямал", бортовой номер - 156, входит в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ, в/ч 72136, дислокация – временно оккупированный Крым, Севастополь.

В InformNapalm выяснили имена нескольких моряков, которые служили на корабле "Ямал" и принимали участие в захвате полуострова. Они связаны дружескими связями в соцсетях, имеют общие армейские фотографии и опубликовали фотодоказательства награждение медалью министерства обороны РФ "За возвращение Крыма".

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В частности, установлено, что проходили срочную службу на БДК "Ямал" и были награждены медалями за участие в захвате Крыма россияне Роман Захезин, Роман Войцех, Станислав Боросюк, Михаил Назарько и Руслан Серикбаев.

В связи с этим InformNapalm обращается в военную прокуратуру Украины с просьбой добавить БДК "Ямал" в список подразделений и техники ВС РФ, которые обеспечивали оккупацию Крыма.