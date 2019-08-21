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Политзаключенный Терновский вернулся домой

Политзаключенный Терновский вернулся домой
14:39 Сегодня Телеграф УП Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинца которого в РФ считают причастным к "Правому Сектору", освободили из тюрьмы.

Украинец Роман Терновский, которому в России дали 2 года и 3 месяцам колонии общего режима за якобы причастность к деятельности запрещенного в РФ "Правого сектора", вернулся домой после окончания срока незаконного заключения.

"Политзаключенного Романа Терновского уволили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область".  Отмечается, что мужчина вообще не имеет денег и каких-либо других ресурсов.

18 октября 2017 Следственный комитет России заявил о задержании в Ростовской области украинца Романа Терновского, "причастного к "Правому сектору".

Пресс-секретарь ПС Артем Скоропадский сообщил, что Терновский никогда в партию не входил, однако примерно в течение одного года был сторонником политсилы. На момент задержания уже около года "Правый сектор" не имел связи с активистом.

Политзаключенный Клых три недели провел в больнице

Согласно данным из сайта Первомайского райсуда Ростова-на-Дону, Терновского осудили 28 июня. Отмечалось, что он обжаловал приговор, однако информация о результатах обжалования отсутствовала.

20 августа 2018 года приговор Терновскому вступил в силу.

Ранее сообщалось, что украинец Владимир Присич, которого ФСБ России задержала в Крыму в августе 2016 года и которому дали 3 года колонии, вернулся домой.

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Все по теме:

Украина, РФ, Правый сектор, Политзаключенный, Роман Терновский.
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