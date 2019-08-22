Бекирова вернули обратно в СИЗО

Новости Украины:Бекирова доставили в больницу города Симферополь, после чего его вернули обратно в СИЗО.

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, вывезенного накануне в симферопольскую больницу на медобследование, доставили обратно в СИЗО.

Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на жену активиста Гульнару Бекирову.

"Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова 21 августа вывозили в симферопольскую больницу им. Семашко для однодневного обследования. После этого заключенного доставили обратно в СИЗО Симферополя", - говорится в сообщении.

Адвокат Бекирова подтвердил эту информацию. Он также сообщил, что 27 августа его подзащитного планируют госпитализировать на семь дней в неврологию для дальнейшего обследования.

Как сообщалось ранее, 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом задержали 57-летнего гражданина Украины Эдема Бекирова. Его отправили в Симферопольский СИЗО по обвинению в хранении и передаче взрывчатых веществ и патронов.

Эдем Бекиров отрицает предъявленные ему обвинения. Он имеет 1 группу инвалидности и страдает от нескольких тяжелых хронических болезней. У мужчины сахарный диабет, ампутирована нога. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно перевести крымского политзаключенного в больницу. Накануне, на 253-ий день ареста Бекирова, оккупационные власти впервые приняли решение о его медобследовании в больнице.