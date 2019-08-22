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Правительство утвердило новый порядок предоставления научных грантов

Правительство утвердило новый порядок предоставления научных грантов
17:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Среди получателей гранта могут быть и научные лицеи, что позволит дополнительно поддержать талантливых школьников.

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления государственного финансирования на науку в форме грантов.

"Отныне государственное финансирование науки в Украине может происходить в форме грантов - это позволит больше сориентировать исследования на нужды государства и расширить каналы государственной финансовой поддержки ученых", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

В министерстве напоминают, что до этого финансирование науки государством происходило двумя способами: бюджетное финансирование деятельности научных учреждений и заключение договоров на выполнение разработок.

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"В обоих случаях государство является заказчиком и конечным собственником результатов. Это, во-первых, существенно ограничивает возможности внедрения созданных технологий. А, во-вторых, иногда вызывает сомнения, целесообразно ли государству быть владельцем прав интеллектуальной собственности на разработки в интересах отраслей, которые давно уже приватизированы", - отмечают в ведомстве.

Отмечается, что грантовая поддержка - это своеобразный способ государственно-частного партнерства - ученых и общества - в сфере науки и технологий, и его помощью государство сможет стимулировать исследовательскую активность по выбранным приоритетам в интересах всего общества.

"Имущественные права на интеллектуальную собственность, которая будет создана в ходе исследований за счет грантов, будут принадлежать самым ученым, а не государству. Приобретенное оборудование также будет оставаться в собственности получателей грантов", - констатируют в Минобразования.

Гранты будут предоставляться исключительно на конкурсной основе и не более чем на 3 года. Порядок отбора будет определять сам грантодатель, предварительно согласовав его с Минобразования. Конкурс будет проходить по четко определенным этапам, в частности, объявление об отборе, его условия и результаты должны обязательно публиковаться на сайте грантодателя и министерства.

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Государственные субсидии можно будет предоставлять на: научные исследования и разработки; проекты международного сотрудничества; развитие материально-технической базы; научную стажировку; научные конференции, турниры, другие научно-коммуникативные мероприятия, а также мероприятия по популяризации науки; доступ к научно-технической информации и научной литературы.

Среди получателей гранта могут быть и научные лицеи, что позволит дополнительно поддержать талантливых школьников.

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Кабмин, Кабинет Министров Украины, Научные гранты.
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