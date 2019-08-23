Скачать
Пятница, 23.08.2019
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа

Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества

Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
04:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Начальники Генштабов Украины и Польши обсудили развитие сотрудничества и обмен опытом.

В ходе встречи начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака с начальником Генштаба ВС Польши генерал-лейтенантом Раймундом Анджейчаком стороны обсудили состояние и перспективы развития украинско-польского сотрудничества.

Как сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в соцсети Фейсбук, пограничная встреча начальников генштабов ВСУ и Войска Польского происходит уже традиционно во Львове, в Национальной академии Сухопутных войск им. гетьмана Петра Сагайдачного.

По словам Хомчака, Россия продолжает реализовывать собственную стратегию в войне против украинского народа, сохраняет военный рычаг влияния на Украину через ведение боевых действий на Донбассе.

"Ключевая цель агрессивной политики Москвы - установление контроля над всей Украиной и приостановление ее движения к членству в НАТО", - акцентировал начгенштаба ВСУ.

Согласно информации, в ходе официальных двусторонних переговоров между делегациями обсуждались актуальные вопросы трансформации системы управления ВС Украины и Республики Польша, состояние и перспективы развития украинско-польского сотрудничества.

"ВСУ используют и учитывают успешный опыт интеграции Войска Польского в НАТО - переходим от слов к действиям! Свидетельством этого является успешное функционирование и увеличение количества совместных тренировок и учений штабов и подразделений обоих государств, в частности на базе Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского", - отметил генерал-лейтенант Хомчак.

Новым бизнес-омбудсменом Украины Кабмин назначил бывшего мэра Варшавы

В частности, говорится в сообщении, в 2019 году предусмотрены совместное участие военнослужащих ВС Украины и Польши в командно-штабном учении с привлечением войск "Репид Трайдент – 2019" во второй половине сентября и в многонациональных учениях "Кленовая арка – 2019" в октябре-ноябре текущего года.

"Украина играет ключевую роль в регионе с геостратегической точки зрения. Для нас чрезвычайно важным было понять, что происходит в Украине, услышать украинскую сторону и осознать, что необходимо сделать, чтобы Украина успешно развивалась в военной сфере, для меня является наибольшим приоритетом" - отметил начгенштаба ВС Польши после двусторонних переговоров.

Согласно информации, также Анджейчак отметил, что "Польша как соседка Украина не может остаться в стороне, когда наблюдает проблемы Украины с ее агрессивным соседом - Российской Федерацией, поскольку наша обязанность - общаться и сотрудничать друг с другом, чтобы безопасность всех украинцев и поляков была обеспечена на самом высоком уровне".

При разведке в районе ООС будут применяться новейшие технические средства

Он добавил, что Войско Польское предложит украинским коллегам более чем 20-летний опыт пребывания в НАТО по управлению, модернизации войск и изменения их ментальности. В то же время, польская сторона хотела бы использовать опыт ВС Украины, полученный при отражении агрессии РФ на Донбассе.

"Мы сегодня обсудили много тем о сотрудничестве ВС Украины и Республики Польша. Очень приятно, что генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак настроен на сотрудничество и сегодняшняя встреча открыла новые горизонты для нашего сотрудничества. Самое главное, что сегодня господин генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак подтвердил, что он полностью будет способствовать нашему движению в Европу и интеграции в НАТО через обмен опытом, экспертную совещательную помощь и общие стажировки, что интенсифицирует проведение всех совместных запланированных мероприятий", - подчеркнул Хомчак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, ВСУ, Руслан Хомчак, Раймунд Анджейчак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Названа главная причина женского долголетия
03 Зеленский обратился к украинцам (Видео)
04 Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
05 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китай в ООН раскритиковал США за выход из ракетного договора
Китай в ООН раскритиковал США за выход из ДРСМД
День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства
День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства
Суд продлил арест экс-директора лагеря &quot;Виктория&quot;
Суд продлил арест экс-директора лагеря "Виктория"
Сверхбезопасный &quot;квантовый интернет&quot; на шаг приблизился к реальности
Сверхбезопасный "квантовый интернет" на шаг приблизился к реальности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь