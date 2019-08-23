Скачать
Пятница, 23.08.2019
Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
Главные события 22 августа: новые штрафы для "евробляхеров", телефонные переговоры Зеленского
Майк Помпео и Христя Фриланд обсудили поддержку Украины
Майк Помпео и Христя Фриланд обсудили поддержку Украины
Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
Заря забила чудо-гол в Барселоне (Видео)
Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия
Приметы и обряды на 23 августа -День Лаврентия

Украина в ООН потребовала от РФ прекратить притеснения верующих на оккупированных территориях

Украина в ООН потребовала от РФ прекратить притеснения верующих на оккупированных территориях
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина рассказала в ООН о притеснениях на временно оккупированных РФ территориях.

Оккупационные власти РФ грубо нарушают свободу совести и вероисповедания на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, преследуя верующих всех конфессий и вероисповеданий, кроме Московского патриархата.

Об этом заявил в четверг временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко во время заседания Совета Безопасности ООН по формуле Арриа по защите религиозных меньшинств в условиях вооруженных конфликтов.

"Российская агрессии против моей страны и временная оккупация частей украинской территории продолжаются, сопровождаются систематической дискриминацией, преследованиями и пытками, которые грубо нарушают права украинских граждан на религиозной почве", - заявил Витренко, обращаясь к присутствующим.

По словам украинского дипломата, оккупационная власть развернула "широкую кампанию против притеснений украинцев на почве их религиозных убеждений".

Витренко процитировал выводы мониторинговой миссии ООН по правам человека относительно Украины, в которых, в частности, говорится, что "все вероисповедания, кроме Православной церкви Московского патриархата, похоже, подвергаются давлению вооруженных групп, преследованию, задержанию клириков и прихожан, а также захватом церковной собственности".

"Российская оккупационная власть на Донбассе даже изобрела так называемую "легализацию" - по образцу российской - когда всем религиозным организациям, кроме Православной церкви Московского патриархата, предписывается пройти перерегистрацию", - пояснил он.

Витренко добавил, что из-за таких незаконных требований более 1000 религиозных групп, признанных по украинскому законодательству, не могут продолжать деятельность на временно оккупированном Донбассе.

"В Крыму отчет мониторинговой миссии ООН по правам человека по 2017 год отмечает, что перед оккупацией полуострова в 2014 году, на его территории существовали 2083 религиозные организации; по состоянию на сентябрь 2017 пережили кампанию притеснений лишь 722", - отметил он.

День Независимости-2019: Епифаний проведет молебен за Украину

Украинский дипломат отметил, что за последние годы ситуация только ухудшилась. Масштабные рейды оккупационных властей против мусульман-крымских татар привели к десяткам арестов и задержаний невинных людей по сфальсифицированным обвинениям.

Кроме того, добавил он, постоянные притеснения испытывает Православная церковь Украины. В марте этого года оккупационная власть РФ задержала Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента — лидера украинской православной общины Крыма — за вымышленными обвинениями. В апреле этого года, россияне инициировали экспроприацию последней украинской церкви в Крыму, а менее чем месяц назад, даже осквернили её помещение.

"Мы требуем от Российской Федерации немедленно прекратить все акты религиозной дискриминации против лиц, групп лиц или институтов на оккупированных территориях, восстановить их права, включая права на собственность, привлечь виновных в нарушениях к ответственности", - заявил дипломат.

По словам Витренко, поступив так, Россия сделает свой вклад в улучшение безопасности людей, которые входят в религиозных меньшинств, в зонах вооруженных конфликтов в мире.

Он также напомнил, что Украина и в дальнейшем будет гарантировать фундаментальную свободу совести и вероисповедания для всех своих граждан, что является краеугольным камнем государственной политики.

Филарет обратился к Епифанию с просьбой

Как известно, заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арриа проводятся по инициативе делегаций государств-членов СБ ООН с целью предоставления членам Совета возможности информации по тому или иному вопросу от широкого круга участников, которые обычно лишены возможности быть заслушанными в ходе формальных заседаний Совета Безопасности.

Такие заседания могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах и позволяют их участникам вести прямой диалог с представителями правительств, международных организаций и с негосударственными актерами по широкому кругу вопросов повестки дня Совета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ООН, Донбасс, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
03 Названа главная причина женского долголетия
04 Зеленский обратился к украинцам (Видео)
05 Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хомчак обсудил с начальником Генштаба ВС Польши перспективы развития сотрудничества
Хомчак встретился с начальником Генштаба ВС Польши
Евгений Киселев прекращает свою работу на &quot;Прямом канале&quot;
Киселев прекращает свою работу на "Прямом канале"
США и &quot;Талибан&quot; возобновили переговоры
США и "Талибан" возобновили переговоры
Сверхбезопасный &quot;квантовый интернет&quot; на шаг приблизился к реальности
Сверхбезопасный "квантовый интернет" на шаг приблизился к реальности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь