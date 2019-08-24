Две страны упростили визовый режим для украинцев

Новости Украины:В МИД Украины сообщили, что путешествовать в Лаос и Шри-Ленку станет проще.

Власти Лаоса позволила украинцам посещать страну в туристических целях с электронной визой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.

Правительство Лаоса одобрило использование электронных виз для граждан Украины для поездок в туристических целях на срок до 30 дней.

Кроме того, правительство Шри-Ланки отменил для граждан Украины, въезжающих с туристическими целями, плату за электронное подтверждение путешествия.

Как сообщалось ранее, Украина и Израиль имеют возможности активно развивать свои двусторонние отношения в различных сферах экономики, отметил премьер.