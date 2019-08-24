Зеленский доступным языком объяснил боль украинцев из-за оккупации Крыма и Донбасса

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский сравнил оккупацию Россией Крыма и части Донбасса с похищением двоих родных детей.

Об этом глава государства заявил во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

«И для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я объясню очень просто, очень доступным языком. Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка - просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: «Но мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще - кто вам сказал, что это - ваш ребенок? Он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше, у нас прекрасный приют у моря, под солнышком», - сказал президент.

”И вот прошло 5 лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: «Да как все нормально. Ребенок за вами уже не плачет. И вообще - не сильно он на вас и похож». Почему они так говорят? Потому что это не их ребенок”, - добавил глава государства.

”А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Вам говорят: «Какая охрана? Там никого нет». И вы слышите, как вот здесь, рядом, за стеной ваш ребенок плачет, но вы не можете туда зайти” , - сказал президент.

В то же время он выразил убеждение, что территориальная целостность Украины будет восстановлена.

”Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценны, ведь наша семья неполная. Но наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит!” - подчеркнул Зеленский.