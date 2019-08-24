В Михайловском соборе помолились за Украину

Новости Украины:Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, провел молебень за Украину.

В Михайловском соборе в Киеве состоялся молебен за Украину по случаю Дня Независимости Украины, который возглавил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Пусть Божье благословение пребывает и в дальнейшем с нашим государством, с нашей церковью, а мы, как добрые работники в винограднике, будем и впредь трудиться и пожинать плоды этого доброго деятельности", - отметил митрополит Епифаний.

После молебна запланирована заупокойная литургия у Стены Памяти перед Михайловским Златоверхим монастырем за душами погибших за Независимость Украины.

Как ранее сообщалось, сегодня утром в Софии Киевской состоялось межконфессиональное богослужение за Украину, которое осуществляли лидеры ведущих украинских церквей и религиозных организаций. На молебне присутствовали пятый президент Петр Порошенко вместе с супругой, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр культуры Евгений Нищук, народный депутат Артур Герасимов, бывший заместитель главы АП Ростислав Павленко.