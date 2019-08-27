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Картофель из Беларуси повлиял на цены в Украине

Картофель из Беларуси повлиял на цены в Украине
09:35 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Украины:Импорт картофеля из Беларуси и начало уборки в хозяйствах населения сбили цены на овощ в Украине.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Отмечается, что в конце предыдущей недели цены на украинский картофель еще были самыми высокими в регионе. Однако к концу дня 26 августа цены на картофель в Украине уже были ниже, чем в соседней Польше.

Среди факторов, которые привели к давлению на цены, аналитики назвали рост предложения продукции на рынке и уборку картофеля населением.

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"Разница в цене на картофель в Украине и Беларуси на предыдущей неделе была достаточной для активизации поставок на украинской рынок продукции из соседней страны, что привело к росту предложения продукции на рынке и начало давить на цены", - отметили аналитики.

Кроме того, население традиционно собирает картофель во время национальных праздников, что также привело к резкому росту предложения картофеля на рынке.

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В то же время, крупные покупатели картофеля в выходной, преимущественно отдыхали, что и привело к существенному превышению предложения над спросом на оптовых рынках.

"В среднем картофель подешевел на 2,0-2,5 грн за период праздников, что стало наиболее резким снижением цен в этом сезоне", - отметили эксперты.

В то же время уровень цен на картофель по-прежнему остаётся очень высоким.

В прошлом году в это же время цены на него в Украине, России, Беларуси и Польше были практически одинаковыми – около 14-15 центов США за кг. В настоящее время подобный уровень цен есть только на рынке Российской Федерации – где картофель продаётся в среднем по 16-18 центов США за кг.

В Украине и в Польше – цены почти в два раза выше, чем годом ранее, а в Беларуси –на 30-40% выше, чем годом ранее.

По информации EastFruit, урожайность картофеля в хозяйствах населения многих регионов страны в этом году будет сравнительно низкой в силу неблагоприятных погодных условий.

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Украина, Польша, Беларусь, Картофель, Цена на картофель.
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