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"Победа пока промежуточная": Адвокат прокомментировал освобождение Бекирова из СИЗО

"Победа пока промежуточная": Адвокат прокомментировал освобождение Бекирова из СИЗО
14:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Адвокат Бекирова назвал "промежуточной победой" его освобождение из СИЗО в Крыму.

Изменение российским судом в оккупированном Крыму меры пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого обвиняют в хранении боеприпасов, является "промежуточной победой".

Такое мнение "Крым.Реалии" высказал адвокат Алексей Ладин.

"Это случилось (освобождение Бекирова из СИЗО) по совокупности факторов и благодаря усилию всех: методичной работе защиты, давлению международного сообщества, вниманию журналистов и правозащитных организаций. Но победа пока промежуточная, будем дальше бороться и работать", – сказал он.

Ладин также отметил роль независимого медицинского исследования, которое проводилось по запросу защиты.

"Исследование установило у Бекирова наличие болезни, препятствующей содержанию под стражей. Кроме того, это исследование оказалось на международной арене, мои коллеги представили его в ЕСПЧ. А ходатайство об изменении меры пресечения, копию которого защите так и не выдали, было от имени руководства медсанчасти СИЗО. И в нем говорилось, что после обследования Бекирова в больнице Семашко у него выявлена болезнь, препятствующая содержанию в СИЗО", – сказал адвокат.

Суд изменил меру пресечения Бекирову

Как известно, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста и адвокаты неоднократно заявляли об ухудшении состояния его здоровья.

Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить его медицинское обследование.

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12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, данные во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы "передавал взрывчатку и боеприпасы".

8 августа подконтрольный Кремлю Верховный суд оккупированного Крыму, несмотря на доводы адвокатов о том, что Бекиров из-за тяжелого состояния здоровья не сможет скрыться от следствия, принял решение продлить ему арест до 11 октября.

Сегодня, 27 августа, подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя изменил меру пресечения Бекирову - отпустил из СИЗО под обязательство явки в суд.

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СИЗО, Оккупированный Крым, Эдем Бекиров, Алексей Ладин.
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